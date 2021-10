Portowcy przegrali 0-1 i mocno zawiedli swoich kibiców. Ofensywa szczecinian wyglądała mizernie - dość napisać, że przez 90 minut Pogoń oddała jeden celny - zupełnie zresztą niegroźny - strzał na bramkę Krzysztofa Kamińskiego.

Pogoń Szczecin. Damian Dąbrowski wciąż czeka na gola

Choć odpowiedzialność za strzelanie goli powinna spoczywać przede wszystkim na Kamilu Grosickim, Michale Kucharczyku, Piotrze Parzyszku, Rafale Kurzawie czy Luce Zahoviciu, kibice z największym bodaj utęsknieniem czekają na bramkę kapitana - Damiana Dąbrowskiego. Środkowy pomocnik jest bowiem zawodnikiem, który notuje najdłuższą serię minut bez trafienia spośród wszystkich graczy ligi.

Jego licznik bije od 8 maja 2017 roku, a posucha strzelecka trwa łącznie 6665 minut. W tym czasie wystąpił w równo 90 spotkaniach ligowych. Ostatnie trafienie przypadło na spotkanie z Arką Gdynia, kiedy pomocnik występował jeszcze w Cracovii.

Dąbrowski, choć ma więcej zadań defensywnych, często podłącza się do akcji zaczepnych. Oddaje także strzały na bramkę, a poza tym wykonuje stałe fragmenty gry. Nie brakuje mu więc okazji do tego, aby w końcu przełamać swoją złą passę. - Dochodzą do mnie takie głosy, jest jakaś tam presja. Ja jednak podchodzę do tego na spokojnie. Miewałem już w karierze różne sezony - raz nie strzelałem, raz strzelałem. Wiem, że bramki w końcu przyjdą - mówił w rozmowie z Interią Damian Dąbrowski.

Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok. O której mecz, gdzie oglądać?

Pogoń Szczecin zmierzy się z Jagiellonią Białystok dzisiaj o 17:30. Spotkanie rozegrane będzie na Stadionie imienia Floriana Krygiera w Szczecinie. Transmisję z tego meczu przeprowadzą dwie telewizje. Zmagania Portowców z Dumą Podlasia będzie można oglądać na antenie Canal+Sport, a także TVP Sport. Relację na żywo przeprowadzi z kolei Interia.

Jakub Żelepień