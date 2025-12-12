Partner merytoryczny: Eleven Sports

Legia w agonii, Mioduski się doigrał. To wisiało w powietrzu. "Odwołujemy"

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

W niedzielny wieczór Legia Warszawa rozegra ostatni w tym roku mecz, którego stawką będą punkty Ekstraklasy. Już wiadomo, że to będzie stypa. Pierwotne plany wyglądały jednak zupełnie inaczej - na trybunach miała być atmosfera święta. Tego dnia grupa ultras "Nieznani Sprawcy" zamierzała uczcić 20-lecie swego istnienia. "Mioduski potrafi zepsuć wszystko, nawet nasze urodziny. Jubileusz przekładamy na lepsze czasy. Przyjdźcie na niedzielny mecz tylko w jednym celu. Razem 'podziękujemy' nieudacznikowi za to wszystko, co zrobił z naszą Legią" - piszą fani stołecznego zespołu na Instagramie.

Mężczyzna o jasnych kręconych włosach w eleganckim ciemnym garniturze, białej koszuli, patrzący poważnym wzrokiem lekko w górę, znajduje się na tle rozmytej trybuny lub sali.
Dariusz Mioduski, prezes i właściciel Legii WarszawaPIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

Gdzie jest dzisiaj Legia Warszawa? Łatwiej napisać, gdzie jej nie ma. Nie ma jej już w Pucharze Polski, nie ma w wiosennej fazie europejskich pucharów i nie ma w gronie drużyn walczących o tytuł mistrza Polski.

Ekipa z Łazienkowskiej zajmuje w tabeli Ekstraklasy trzecie miejsce od końca. To już strefa spadkowa. Od samego dnia ledwie dwa punkty.

Kibice Legii "szykują się" na prezesa Mioduskiego. Festiwal dezaprobaty zaplanowany na niedzielny mecz z Piastem

Legionistów przygniata obecnie fatalna seria 10 meczów bez zwycięstwa. Po raz ostatni w takiej niemocy tkwili w latach 60. XX wieku. Przerwa w rozgrywkach będzie dla nich wybawieniem. Ale zanim do tego dojdzie, trzeba jeszcze zaliczyć dwa spotkania.

W niedzielę wieczorem warszawianie rozegrają u siebie zaległy mecz z Piastem Gliwice. "Nieznani Sprawcy" pierwotnie planowali tego dnia świętować na trybunach 20-lecie swego istnienia. Już wiemy, że do fety nie dojdzie.

"Chcieliśmy uczcić z Wami nasze urodziny. Niestety nie da się dobrze bawić w atmosferze pogrzebu. Urodziny odwołujemy. Mioduski potrafi zepsuć wszystko, nawet nasze urodziny. Jubileusz przekładamy na lepsze czasy" - czytamy na instagramowym koncie grupy ultras.

"Przyjdźcie na niedzielny mecz tylko w jednym celu. Razem 'podziękujemy' nieudacznikowi za to wszystko, co zrobił z naszą Legią" - to końcowy fragment wpisu.

Wygląda zatem na to, że prezes Dariusz Mioduski - bo to o niego zapewne chodzi - musi być gotowy w najbliższy weekend na trudne 90 minut. Niewykluczone, że przezornie nie pojawi się tym razem na trybunach.

Zobacz również:

Gabriela Grzywińska i Maciej Rybus. Oboje wybrali życie w Rosji
Piłka nożna

Rybus stracił wszystko. Huczy o 29-letniej Polce. Trop prowadzi prosto do Moskwy

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    W tym sezonie Legii najwyraźniej zostaje już tylko batalia o uniknięcie degradacji. Jeśli w niedzielę przegra z Piastem, na samym dnie nie znajdzie się prawdopodobnie tylko dlatego, że wciąż zachowuje lepszy bilans bramkowy od Bruk-Betu Termaliki Nieciecza.

    W czwartek trzeba będzie jeszcze przystąpić do pożegnalnej potyczki w Lidze Konferencji. Na Łazienkowskiej zjawi się Lincoln Red Imps FC z Gibraltaru. Pytanie o faworyta robi się kłopotliwe.

    Zobacz również:

    Zwycięzca tego główkowego pojedynku nie nazywa się Jules Kounde, ale i tak Legia miała w Armenii ciężką przeprawę
    Liga Konferencji

    Koszmar nie chce się skończyć. Legia znowu pobita w Europie. To już degrengolada

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Noah - Legia Warszawa. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Dariusz Mioduski, prezes Legii Warszawa
      Dariusz Mioduski, prezes Legii WarszawaAFP
      Trzech piłkarzy Legii Warszawa w białych strojach drużyny podczas dyskusji na murawie, w tle rozmyta trybuna stadionu.
      Legia WarszawaTomasz Jędrzejowski/REPORTEREast News
      Grupa zamaskowanych osób ubranych w białe i czarne bluzy stoi w sektorze stadionu, zwracając uwagę na jednolity ubiór i zasłonięte twarze, co sugeruje intencjonalne ukrycie tożsamości.
      "Nieznani Sprawcy"Piotr KuczaNewspix.pl

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja