Legia w agonii, Mioduski się doigrał. To wisiało w powietrzu. "Odwołujemy"

Gdzie jest dzisiaj Legia Warszawa? Łatwiej napisać, gdzie jej nie ma. Nie ma jej już w Pucharze Polski, nie ma w wiosennej fazie europejskich pucharów i nie ma w gronie drużyn walczących o tytuł mistrza Polski.

Ekipa z Łazienkowskiej zajmuje w tabeli Ekstraklasy trzecie miejsce od końca. To już strefa spadkowa. Od samego dnia ledwie dwa punkty.

Kibice Legii "szykują się" na prezesa Mioduskiego. Festiwal dezaprobaty zaplanowany na niedzielny mecz z Piastem

Legionistów przygniata obecnie fatalna seria 10 meczów bez zwycięstwa. Po raz ostatni w takiej niemocy tkwili w latach 60. XX wieku. Przerwa w rozgrywkach będzie dla nich wybawieniem. Ale zanim do tego dojdzie, trzeba jeszcze zaliczyć dwa spotkania.

W niedzielę wieczorem warszawianie rozegrają u siebie zaległy mecz z Piastem Gliwice. "Nieznani Sprawcy" pierwotnie planowali tego dnia świętować na trybunach 20-lecie swego istnienia. Już wiemy, że do fety nie dojdzie.

"Chcieliśmy uczcić z Wami nasze urodziny. Niestety nie da się dobrze bawić w atmosferze pogrzebu. Urodziny odwołujemy. Mioduski potrafi zepsuć wszystko, nawet nasze urodziny. Jubileusz przekładamy na lepsze czasy" - czytamy na instagramowym koncie grupy ultras.

"Przyjdźcie na niedzielny mecz tylko w jednym celu. Razem 'podziękujemy' nieudacznikowi za to wszystko, co zrobił z naszą Legią" - to końcowy fragment wpisu.

Wygląda zatem na to, że prezes Dariusz Mioduski - bo to o niego zapewne chodzi - musi być gotowy w najbliższy weekend na trudne 90 minut. Niewykluczone, że przezornie nie pojawi się tym razem na trybunach.

W tym sezonie Legii najwyraźniej zostaje już tylko batalia o uniknięcie degradacji. Jeśli w niedzielę przegra z Piastem, na samym dnie nie znajdzie się prawdopodobnie tylko dlatego, że wciąż zachowuje lepszy bilans bramkowy od Bruk-Betu Termaliki Nieciecza.

W czwartek trzeba będzie jeszcze przystąpić do pożegnalnej potyczki w Lidze Konferencji. Na Łazienkowskiej zjawi się Lincoln Red Imps FC z Gibraltaru. Pytanie o faworyta robi się kłopotliwe.

