Marcin Gortat w świadomości wszystkich Polaków zapadł w pamięć przede wszystkim jako nasza wizytówka w słynnej lidze NBA. Pochodzący z Łodzi koszykarz przez lata z powodzeniem występował wśród najlepszych zawodników na świecie. Gortat przeszedł do historii jako jedyny Polak, który zagrał w wielkich finałach NBA. Miało to miejsce w 2009 roku, gdy jego Orlando Magic przegrało 1:4 z Los Angeles Lakers.

Gortat karierę w NBA rozpoczynał w Orlando, a w kolejnych latach grał dla Phoenix Suns, Washigton Wizards oraz Los Angeles Clippers. W ostatniej z organizacji rozegrał swoje ostatnie spotkanie w najlepszej lidze świata, a w 2020 roku ogłosił zakończenie kariery.

Pożegnanie się z wyczynowym uprawianiem sportu nie spowodowało bynajmniej, że Gortat z dnia na dzień zniknął z przestrzeni publicznej. Media ochoczo informują o szczegółach z jego życia prywatnego. Organizowane rokrocznie przez niego mecze gwiazd z przedstawicielami polskiego wojska cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Poglądy Marcina Gortata nigdy nie były tajemnicą. To ugrupowanie może liczyć na jego publiczne poparcie

Gortat wielokrotnie otwarcie mówił o swoich poglądach politycznych. Były koszykarz nie ukrywa swoich liberalnych przekonań. Ugrupowaniem, które najczęściej publicznie popierał była Platforma Obywatelska. W 2015 roku Gortat znalazł się w honorowym komitecie poparcia Bronisława Komorowskiego przed wyborami prezydenckimi. Dziesięć lat później wspierał Rafała Trzaskowskiego, który w drugiej turze wyborów prezydenckich przegrał z Karolem Nawrockim.

Wielokrotnie jego wypowiedzi na tematy polityczne budziły zdecydowany sprzeciw u znacznej części społeczeństwa. Tak było m.in. w przypadku wypowiedzi dotyczącego "wiejskiego elektoratu" Nawrockiego w ostatnich wyborach prezydenckich.

Nierzadko na celowniku Gortata znajdowali się politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, których były reprezentant Polski chętnie zaczepiał w mediach społecznościowych. Co jednak zaskakujące, Gortat "po drugiej stronie" sceny politycznej znalazł jednego posła, którego często komplementował. I to pomimo zdecydowanych różnic w poglądach politycznych.

Gortat niejednokrotnie chwalił lidera Konfederacji. I to pomimo ogromnej różnicy w poglądach

Chodzi o Krzysztofa Bosaka, jednego z liderów Konfederacji pełniący obecnie obowiązki wicemarszałka Sejmu. Gortat niejednokrotnie chwalił tego polityka, z którym ma zdecydowanie zbieżne poglądy polityczne.

To bardzo sympatyczny poseł. Jest numerem jeden jeśli chodzi o debaty. Nie jest w stanie nikt w Polsce go zagiąć. Jest niesamowicie inteligentny. Kompletnie nie mam tych samych poglądów. Daleko mi do Konfederacji tak samo, jak daleko mi do PiS-u, ale szanuję pana Bosaka, bo jest bardzo inteligentny i w czasie debaty w trakcie półtorej minuty potrafi konkretnie odpowiedzieć na pytanie i podać konkrety, które chcemy usłyszeć, a nie laną wodę. Jest potężny pod tym względem

Nie jest to rzecz jasna jedyny ślad poparcia Gortata dla osoby Krzysztofa Bosaka. Poseł Konfederacji zwrócił uwagę byłego koszykarza już przy okazji debat przedwyborczych w 2019 i 2020 roku.

- Bosak w drugim pytaniu pozamiatał. Totalnie !!! - Gortat pisał wówczas wprost za pośrednictwem Twittera. Sam polityk bezpośrednio reagował na słowa znanego sportowca dziękując mu za pochwały.

Rozwiń

Podobnie sytuacja wyglądała w 2022 roku, gdy Gortat zareagował na dyskusję Bosaka z reprezentującą Prawo i Sprawiedliwość Anną Zalewską. Poseł Konfederacji skrytykował wówczas odmowę PiS-u w sprawie przyjęcia od Niemców systemów rakietowych Patriot. Gortat nie miał złudzeń, kto w tym sporze miał rację.

- Mimo ze nie podzielam/utożsamiam się z partia konfederacji to naprawdę po raz kolejny pan poseł Krzysztof Bosak pokazuje ze nie ma w Polsce rozmówcy który w bezpośredniej rozmowie jest w stanie pokonać go na konkrety/ argumenty / merytoryczne wypowiedzi - napisał Gortat na swoim profilu na Twitterze.

Przytoczone wypowiedzi jasno wskazują na to, że pomimo różnic światopoglądowych Gortat od lat jest pod wrażeniem osoby Krzysztofa Bosaka. Nie przeszkadza mu to w tym, by przy okazji wyborów popierać bezpośredniego konkurenta ugrupowania Bosaka, czyli Koalicji Obywatelskiej z Donaldem Tuskiem na czele.

Legia i Jagiellonia bez zwycięstwa. Te akcje mogły dać więcej [WIDEO] Polsat Sport Polsat Sport

Marcin Gortat Pawel Wodzynski East News

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak INTERIA.TV INTERIA.PL

Marcin Gortat Jacek Slomion Reporter