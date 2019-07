Cracovia - ŁKS 1-2. Sobociński: Oswajamy się z ligą

- Nie patrzymy, czy to topowy zespół, czy z dołu tabeli - z każdym chcemy punktować i jak najlepiej prezentować się przed całą Polską - podkreśla Jan Sobociński, obrońca ŁKS-u. Beniaminek w drugiej kolejce PKO Ekstraklasy pokonał na wyjeździe Cracovię 2-1.

Wygląda na to, że ta Ekstraklasa nie taka straszna. Zdobyliście cztery punkty w dwóch meczach.

- Staramy się grać swoją piłkę, mamy plan na każde spotkanie i to skutkuje punktami. Na pewno cały czas poznajemy tę ligę, a każdy mecz coraz bardziej nas oswaja.

Po awansie wasz styl gry się nie zmienił.

- Tak, gramy to, co w I lidze. Z Cracovią spodziewaliśmy się trudnego meczu, zresztą każdy w tej lidze taki będzie, bo każdy rywal postawi inne warunki. Do tego typu potyczek przygotowujemy się przez cały tydzień.

Po I połowie z Cracovią jednak dość szczęśliwie prowadziliście.



- Nie do końca graliśmy dziś swoje, ale mieliśmy też troszkę szczęścia. Wiedzieliśmy jak Cracovia chce grać, aby nie stracić bramki, choć to niestety nam się nie udało.

O co gra ŁKS?

- Chcemy wygrywać każde kolejne spotkanie. Nie patrzymy, czy to topowy zespół, czy z dołu tabeli - z każdym chcemy punktować i jak najlepiej prezentować się przed całą Polską.

Który z napastników Ekstraklasy na razie najmocniej dał się panu we znaki?

- Trudno powiedzieć, za nami dopiero dwa mecze. Coś więcej będę w stanie powiedzieć po zakończeniu rundy. W Ekstraklasie na pewno gra się trochę trudniej, zawodnicy są bardziej ograni.

Trener Probierz zdradził, że Cracovia się panem interesowała. Doszło do konkretnych rozmów?

- Nie dochodziły do mnie takie słuchy, skupiłem się na pracy, jaką miałem do wykonania. W ŁKS-ie mam jeszcze ważny kontrakt.

