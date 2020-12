Aż 19 przypadków koronawirusa stwierdzono w reprezentacji wioślarzy, która przebywa na zgrupowaniu w Portugalii. Planowo cała grupa miała wrócić do kraju w niedzielę.

W środę cała grupa przebywająca w portugalskim ośrodku przeszła testy na obecność koronawirusa. Aż 19 osób uzyskało wynik pozytywny i zostały one odizolowane od reszty uczestników obozu przygotowawczego.

"Podczas zgrupowania mieliśmy kilka przypadków przeziębień, dlatego na wniosek naszego lekarza, poprosiliśmy o umożliwienie przeprowadzenie testów na obecność koronawirusa" - powiedział PAP dyrektor sportowy Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Bogdan Gryczuk.

Reprezentacja w niedzielę miała zakończyć pobyt w Lago Azul i wrócić do kraju. W tej sytuacji jest mało prawdopodobne, że zarażone osoby będą mogły wrócić z resztą grupy i wszystko wskazuje na to, że święta Bożego Narodzenia spędzą w ośrodku.

"Sytuacja jest bardzo dynamiczna, jesteśmy cały czas w kontakcie z portugalskimi służbami. Na tę chwilę wiemy, że 23 zdrowe osoby wrócą do Polski w niedzielę, tak jak planowaliśmy" - zaznaczył dyrektor sportowy związku.

Gryczuk przypomniał, że cała grupa przed wylotem na zgrupowanie miała przeprowadzone testy na obecność koronawirusa. Dwie osoby - jeden z trenerów i fizjoterapeuta otrzymały wynik pozytywny i zostały w kraju.

"Testy nie były wymagane przez stronę portugalską, zrobiliśmy je z własnej inicjatywy na 48 godzin przed wylotem. Tyle że po takich testach, wszyscy uczestnicy zgrupowania powinni zostać w hotelach i nigdzie się nie ruszać, a tak nie było. Zaplanowaliśmy też testy po powrocie kadry do kraju" - tłumaczył Gryczuk.

Na początku tygodnia z powodów zdrowotnych zgrupowanie opuściła Maria Sajdak. Jak poinformował Gryczuk, jej wcześniejszy wyjazd nie był związany z koronawirusem.

"Zawodniczka słabo się czuła i trener podjął decyzję o jej powrocie. Przeszła badania w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie i wróciła do Krakowa" - zaznaczył.

