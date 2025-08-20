Lech Poznań rusza po wielką gwiazdę. Niespodziewane doniesienia prosto ze Szwecji

Lech Poznań rozpoczął zmagania w PKO BP Ekstraklasie w dosyć mieszanym stylu - zaczął od porażki z Cracovią, by potem ograć Lechię i Górnika i na koniec zremisować niespodziewanie z Koroną.

Jeśli zaś mowa o europejskich pucharach, to szansa dla "Kolejorza" na udział w Lidze Mistrzów niestety przepadła, ale wciąż istnieje opcja wystąpienia w Lidze Europy - w fazie play-off kwalifikacji trzeba będzie jednak pokonać KRC Genk.

Lech Poznań chce pozyskać gwiazdę ligi szwedzkiej. Napastnik strzela gola za golem

Tymczasem w tle pojawia się kwestia nowych potencjalnych wzmocnień ekipy ze stolicy Wielkopolski - i ciekawe informacje w tym temacie przedstawił Daniel Kristoffersson, dziennikarz redakcji sportowej "Dagbladet".

Według jego wiedzy Lech miał bowiem obrać na swój celownik Ibrahima Diabate, czyli obecnego lidera klasyfikacji strzelców szwedzkiej ekstraklasy, który może pochwalić się zdobyciem jak dotychczas 14 goli i trzech asyst w tych rozgrywkach.

Kristoffersson wskazuje tu na "poważne zainteresowanie" ze strony mistrzów Polski, natomiast Diabate, obecnie występujący w barwach goteborskiego GAIS, znalazł się też w obszarze uwagi AJ Auxerre. Dopięcie transferu nie musi być więc łatwe...

Lech Poznań na ostatniej prostej walki o Ligę Europy

Lech Poznań swój kolejny mecz - z wspominanym już Genk - rozegra 21 sierpnia dokładnie o godz. 20.30. Pierwszy gwizdek w rewanżu wybrzmi zaś równo tydzień później - i, co warto podkreślić, w przypadku niepowodzenia w dwumeczu "Kolejorz" tak czy inaczej ma zagwarantowany udział w Lidze Konferencji.

Trener Lecha Poznań, Niels Frederiksen, podczas meczu z Crveną Zvezdą Monika Wantoła INTERIA.PL

