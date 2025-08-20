Partner merytoryczny: Eleven Sports

Konflikt w Rakowie, Papszun nie mógł w to uwierzyć. Sprawy przybrały nieoczekiwany obrót

Bartłomiej Wrzesiński

W cieniu walki o fazę ligową Ligi Konferencji wewnątrz Rakowa Częstochowa cały czas tlił się konflikt związany z jego najlepszym strzelcem. Jonatan Braut Brunes znalazł się na kursie kolizyjnym z władzami wicemistrza Polski, a w mediach spekulowano również o konflikcie Norwega z trenerem Markiem Papszunem. Na konferencji prasowej przed meczem z bułgarską Ardą Kyrdżali szkoleniowiec Rakowa ogłosił zakończenie sporu, a sam Brunes wraca do kadry meczowej pierwszego zespołu.

Marek Papszun
Marek PapszunGrzegorz Wajda/REPORTER East News

Raków Częstochowa do ostatniej kolejki poprzedniego sezonu Ekstraklasy walczył o tytuł mistrza Polski. Ostatecznie o zaledwie jeden punkt lepszy okazał się Lech Poznań. "Medalikom" na pocieszenie pozostały srebrne medale, a także możliwość występów w eliminacjach Ligi Konferencji. Raków tym samym wrócił do europejskich pucharów po rocznej absencji.

Pierwszą przeszkodę w Europie Raków pokonał bez większego problemu. Podopieczni Marka Papszuna na swoim boisku pokonali 3:0 MSK Zilinę, a na wyjeździe również nie zawiedli, triumfując 3:1. Dużo cięższy był kolejny dwumecz z izraelskim Maccabi Hajfa. Na rewanż rozgrywany w węgierskim Debreczynie polski zespół jechał ze stratą jednej bramki. Udało się to odrobić z nawiązką, a zwycięstwo 2:0 dało przepustkę do ostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji.

W dwumeczu z izraelskim zespołem Marek Papszun nie mógł liczyć na swojego najlepszego strzelca Jonatana Brauta Brunesa. W mediach rozgorzała dyskusja o potencjalnym konflikcie szkoleniowca z norweskim napastnikiem.

Pojawił się zarzut o unikaniu gry z powodu problemów zdrowotnych, co miało na celu wymuszenie transferu. Sam Papszun wielokrotnie zaprzeczał, że ma jakiś konflikt ze swoim piłkarzem. W niedzielnym programie Ligi+ Extra stwierdził bezpośrednio, że "to nie jest konflikt piłkarz - trener".

    Papszun odkrył wszystkie karty. Wygląda na to, że konflikt z gwiazdą został zażegnany

    Sytuacja z każdym dniem była coraz bardziej napięta. Wszystko zmieniło się przy okazji środowej konferencji prasowej przed meczem eliminacji Ligi Konferencji z bułgarską Ardą Kyrdżali. Można sądzić, że odpowiadając na pytania dziennikarzy Marek Papszun ogłosił zażegnanie konfliktu Brunesa ze swoim pracodawcą.

    - Sytuacja na tę chwilę jest wyjaśniona. Jest w kadrze meczowej i jest traktowany jak każdy inny gracz. Oczywiście to, co się stało, to się nie odstanie i czekamy teraz na reakcję zawodnika. Na pewnych warunkach Jonatan wrócił do drużyny i czekamy na jego reakcję - odniósł się do całej sytuacji na konferencji prasowej Marek Papszun.

    Wiele wskazuje więc na to, że w czwartkowym spotkaniu kibice będą mieli okazję zobaczyć Norwega ponownie na boisku - jeżeli nie w wyjściowym składzie, to może wspomóc zespół, wchodząc z ławki rezerwowych. Papszun komentując sprawę Brunesa wystosował również apel do kibiców wicemistrza Polski.

    - Chciałbym też poprosić o to kibiców, żeby tak samo podeszli. Dzisiaj jest to sprawa wyczyszczona i zaczynamy od nowa. Wierzymy, że Jonatan w najbliższych meczach nam pomoże, ale pomoże też sobie - dodał Papszun.

    Raków już w czwartek o godzinie 21:00 podejmie bułgarską Ardę Kyrdżali w ramach pierwszego meczu czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Zwycięzca tego dwumeczu wywalczy awans do fazy ligowej rozgrywek. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na łamach serwisu Interia Sport.

    Dwóch piłkarzy w czerwonych koszulkach drużynowych obejmuje się na murawie podczas meczu, widoczni są kibice i pozostali gracze w tle, dominują emocje sportowe i wspólna radość.
     Jonatan Braut Brunes i Jesus Diaz Grzegorz Wajda/REPORTER East News
    Drużyna piłkarska ubrana w czerwono-niebieskie stroje świętuje zwycięstwo na stadionie, podnosząc ręce do góry przed rozświetlonym trybunami, z tablicą wyników widoczną w tle.
    Raków awansował do 4. rundy eliminacji Ligi KonferencjiWaldemar DeskaPAP

