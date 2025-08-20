Podobnie jak w ubiegłym sezonie, tak i teraz FC Barcelona zmaga się z poważnymi problemami natury finansowo-administracyjnej. Klubu nie stać na zarejestrowanie do rozgrywek La Liga Wojciecha Szczęsnego. W takiej samej jak Polak sytuacji znalazł się sprowadzony latem Roony Bardghji.

Szczęsny i Bardghji czekają wciąż na rejestrację. Barcelona w potrzasku

"Duma Katalonii" zdążyła już wygrać spotkanie w 1. kolejce, a kolejne rozegra w sobotę 23 sierpnia. Nic nie wskazuje na to, żeby Polak i Szwed mieli zostać do tego czasu zarejestrowani.

Hiszpanie wskazują, że do tego niezbędne będą odejścia - w pierwszej kolejności Oriola Romeu, który negocjuje rozwiązanie umowy, a w dalszej Hectora Forta i Inakiego Peni, którzy nie znajdują się w planach Hansiego Flicka. W środę pojawiło się wreszcie światełko w tunelu.

RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO] Eleven Sports Eleven Sports

Girona zainteresowana Inakim Peną. Na ten transfer czeka Szczęsny

Dziennikarze donosili, że coraz mocniej komplikuje się kwestia odejścia Peni, za którego do biur Barcy nie wpłynęły niemal żadne rozsądne oferty. Jak poinformował Alex Luna, od problemu mistrzów Hiszpanii wybawić może Girona.

Kataloński klub, wobec rozczarowującej postawy Paulo Gazzanigi rozgląda się za wzmocnieniem obsady bramki. Girona rozważa ruszenie po wychowanka Barcelony, choć jeszcze nie wystosowała żadnej formalnej oferty.

FC Barcelona niedawno przedłużyła kontrakt z Peną i gotowa byłaby go nawet wypożyczyć, byleby odblokować możliwość zarejestrowania Szczęsnego. Poza Katalończykami Peną mocno interesuje się także Como i Celta Vigo. "Blaugrana" oczekuje jednak konkretów, a tych brak.

Wszystko wskazuje na to, że sprawa Polaka może rozwiązać się tylko w jeden sposób - transferem jego konkurenta, którego w ubiegłym sezonie wygryzł w podstawowego składu.

Wojciech Szczęsny IMAGO/S. Ros Newspix.pl

Inaki Pena Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Inaki Pena (w środku) zamierza kontynuować karierę na Półwyspie Apenińskim MATTHIEU MIRVILLE AFP