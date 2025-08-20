Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kłopoty reprezentacji Polski, na dzień przed pierwszym meczem. Fatalne wieści

Paweł Nowak

Paweł Nowak

Już w czwartek siatkarska reprezentacja Polski mężczyzn do lat 21 rozpocznie zmagania na mistrzostwach świata. Na zaledwie dzień przed startem zmagań PZPS poinformował o kontuzji jednego z kluczowych zawodników Piotra Grabana, Mateusza Kowalczyka. Młodego rozgrywającego zastąpi Artur Becker, który jest już w drodze do Chin, gdzie zostanie rozegrany turniej.

Siatkarze reprezentacji Polski U-21
Siatkarze reprezentacji Polski U-21CEV.eumateriały prasowe

W decydującą fazę wchodzi sezon reprezentacyjny 2025. Lada moment swój udział w mistrzostwach świata rozpocznie drużyna Stefano Lavariniego, a w kluczowym momencie przygotowań do turnieju mistrzowskiego znajduje się kadra Nikoli Grbicia. Ta jednak swoje zmagania rozpoczną dopiero we wrześniu.

Najważniejszą imprezę w czwartek rozpoczną także siatkarze reprezentacji Polski do lat 21. Podopieczni Piotra Grabana w grupie zmierzą się z Portoryko, Koreą Południową, Kanadą, Kazachstanem i Iranem. Wszystkie spotkania zostaną rozegrane w Chinach, gdzie od dłuższego czasu przebywa drużyna.

Zobacz również:

Siatkówka. Na zdjęciu Martyna Łukasik (z lewej, stoi tyłem) oraz Joanna Wołosz
Reprezentacja siatkarek

Polskie siatkarki nie mogły już milczeć. Napisały list, wielka afera przed Lavarinim

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak

    Niestety na zaledwie kilka godzin przed pierwszym spotkaniem PZPS poinformował, że udziału w turnieju nie weźmie podstawowy rozgrywający kadry, Mateusz Kowalczyk. Ten nabawił się urazu w niedawnym spotkaniu kontrolnym z Włochami, a po dokładnych badaniach jego występ okazał się niemożliwy, gdyż skręcił kostkę.

    Graban już działa, zastępstwo w drodze

    Wobec takich wieści drużynę wzmocni Artur Becker. Ten jest już w drodze do Chin i powinien dołączyć do zespołu tuż przed spotkaniem z Portoryko. Według informacji podanych przez PZPS młody gracz na mecz uda się prosto z lotniska.

    - Podczas meczu kontrolnego z Włochami, skręcenia kostki doznał Mateusz Kowalczyk. Rozgrywającego zastąpi Artur Becker, który jest już w drodze do Azji - czytamy.

    Rywalizacja Polska - Portoryko zaplanowana jest na czwartek, 21 sierpnia. Początek meczu przewidywany jest na 8:00 czasu polskiego.

    Harmonogram meczów reprezentacji Polski na mistrzostwach świata U21 mężczyzn w Chinach:

    21 sierpnia (czwartek), 8:00:

    Polska - Portoryko

    22 sierpnia (piątek), 8:00

    Polska - Korea Południowa

    23 sierpnia (sobota), 8:00

    Polska - Kanada

    25 sierpnia (poniedziałek), 8:00

    Polska - Kazachstan

    26 sierpnia (wtorek), 5:00

    Iran - Polska

    Stefano Lavarini: Mamy ogromną motywację oraz świadomość, że przeżyliśmy już trudne momentyPolsat SportPolsat Sport

    Zobacz również:

    Siatkówka. Na zdjęciu Martyna Łukasik (z lewej, stoi tyłem) oraz Joanna Wołosz
    Reprezentacja siatkarek

    Polskie siatkarki nie mogły już milczeć. Napisały list, wielka afera przed Lavarinim

    Wojciech Kulak
    Wojciech Kulak
    Mężczyzna w sportowej koszulce z emblematami klubu siatkarskiego trzymający w ręku tabliczkę z kartkami, w tle rozmyci kibice na trybunach.
    Trener reprezentacji Polski Piotr GrabanGrzegorz Wajda/REPORTER Reporter
    Grupa młodych sportowców i ich trenerów w czerwono-białych strojach do siatkówki, ustawionych na hali sportowej przed siatką, na tle wnętrza obiektu z widocznym banerem kraju.
    Reprezentacja Polski siatkarzy U-21CEV.eumateriały prasowe

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja