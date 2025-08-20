Kłopoty reprezentacji Polski, na dzień przed pierwszym meczem. Fatalne wieści

W decydującą fazę wchodzi sezon reprezentacyjny 2025. Lada moment swój udział w mistrzostwach świata rozpocznie drużyna Stefano Lavariniego, a w kluczowym momencie przygotowań do turnieju mistrzowskiego znajduje się kadra Nikoli Grbicia. Ta jednak swoje zmagania rozpoczną dopiero we wrześniu.

Najważniejszą imprezę w czwartek rozpoczną także siatkarze reprezentacji Polski do lat 21. Podopieczni Piotra Grabana w grupie zmierzą się z Portoryko, Koreą Południową, Kanadą, Kazachstanem i Iranem. Wszystkie spotkania zostaną rozegrane w Chinach, gdzie od dłuższego czasu przebywa drużyna.

Niestety na zaledwie kilka godzin przed pierwszym spotkaniem PZPS poinformował, że udziału w turnieju nie weźmie podstawowy rozgrywający kadry, Mateusz Kowalczyk. Ten nabawił się urazu w niedawnym spotkaniu kontrolnym z Włochami, a po dokładnych badaniach jego występ okazał się niemożliwy, gdyż skręcił kostkę.

Graban już działa, zastępstwo w drodze

Wobec takich wieści drużynę wzmocni Artur Becker. Ten jest już w drodze do Chin i powinien dołączyć do zespołu tuż przed spotkaniem z Portoryko. Według informacji podanych przez PZPS młody gracz na mecz uda się prosto z lotniska.

- Podczas meczu kontrolnego z Włochami, skręcenia kostki doznał Mateusz Kowalczyk. Rozgrywającego zastąpi Artur Becker, który jest już w drodze do Azji - czytamy.

Rywalizacja Polska - Portoryko zaplanowana jest na czwartek, 21 sierpnia. Początek meczu przewidywany jest na 8:00 czasu polskiego.

Harmonogram meczów reprezentacji Polski na mistrzostwach świata U21 mężczyzn w Chinach:

21 sierpnia (czwartek), 8:00:

Polska - Portoryko

22 sierpnia (piątek), 8:00

Polska - Korea Południowa

23 sierpnia (sobota), 8:00

Polska - Kanada

25 sierpnia (poniedziałek), 8:00

Polska - Kazachstan

26 sierpnia (wtorek), 5:00

Iran - Polska

