Kłopoty reprezentacji Polski, na dzień przed pierwszym meczem. Fatalne wieści
Już w czwartek siatkarska reprezentacja Polski mężczyzn do lat 21 rozpocznie zmagania na mistrzostwach świata. Na zaledwie dzień przed startem zmagań PZPS poinformował o kontuzji jednego z kluczowych zawodników Piotra Grabana, Mateusza Kowalczyka. Młodego rozgrywającego zastąpi Artur Becker, który jest już w drodze do Chin, gdzie zostanie rozegrany turniej.
W decydującą fazę wchodzi sezon reprezentacyjny 2025. Lada moment swój udział w mistrzostwach świata rozpocznie drużyna Stefano Lavariniego, a w kluczowym momencie przygotowań do turnieju mistrzowskiego znajduje się kadra Nikoli Grbicia. Ta jednak swoje zmagania rozpoczną dopiero we wrześniu.
Najważniejszą imprezę w czwartek rozpoczną także siatkarze reprezentacji Polski do lat 21. Podopieczni Piotra Grabana w grupie zmierzą się z Portoryko, Koreą Południową, Kanadą, Kazachstanem i Iranem. Wszystkie spotkania zostaną rozegrane w Chinach, gdzie od dłuższego czasu przebywa drużyna.
Niestety na zaledwie kilka godzin przed pierwszym spotkaniem PZPS poinformował, że udziału w turnieju nie weźmie podstawowy rozgrywający kadry, Mateusz Kowalczyk. Ten nabawił się urazu w niedawnym spotkaniu kontrolnym z Włochami, a po dokładnych badaniach jego występ okazał się niemożliwy, gdyż skręcił kostkę.
Graban już działa, zastępstwo w drodze
Wobec takich wieści drużynę wzmocni Artur Becker. Ten jest już w drodze do Chin i powinien dołączyć do zespołu tuż przed spotkaniem z Portoryko. Według informacji podanych przez PZPS młody gracz na mecz uda się prosto z lotniska.
- Podczas meczu kontrolnego z Włochami, skręcenia kostki doznał Mateusz Kowalczyk. Rozgrywającego zastąpi Artur Becker, który jest już w drodze do Azji - czytamy.
Rywalizacja Polska - Portoryko zaplanowana jest na czwartek, 21 sierpnia. Początek meczu przewidywany jest na 8:00 czasu polskiego.
Harmonogram meczów reprezentacji Polski na mistrzostwach świata U21 mężczyzn w Chinach:
21 sierpnia (czwartek), 8:00:
Polska - Portoryko
22 sierpnia (piątek), 8:00
Polska - Korea Południowa
23 sierpnia (sobota), 8:00
Polska - Kanada
25 sierpnia (poniedziałek), 8:00
Polska - Kazachstan
26 sierpnia (wtorek), 5:00
Iran - Polska