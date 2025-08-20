Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szarapowa mocno zaskoczyła. Nie do wiary, czym się teraz zajmuje

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Maria Szarapowa od lat znana jest nie tylko tako wybitna tenisistka, ale również odnosząca sukcesy businesswoman. Po zakończeniu sportowej kariery Rosjanka rozpoczęła kilka biznesów, a każdy z nich pomógł jej powiększyć i tak już imponujący majątek. Teraz pięciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa zdecydowała się na kolejny interesujący projekt.

Maria Szarapowa
Maria SzarapowaTakuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFPAFP

Maria Szarapowa to jedna z najwybitniejszych zawodniczek w historii kobiecego tenisa. W ciągu swojej kariery zdobyła pięć tytułów wielkoszlemowych i przez długi czas była numerem jeden światowego rankingu. Sportowy dorobek i kontrakty reklamowe przyniosły jej majątek szacowany dziś na około 130 milionów funtów. Choć kariera Rosjanki została na chwilę przerwana w 2017 roku z powodu zawieszenia za stosowanie meldonium, to powróciła na kort i zakończyła karierę na własnych warunkach, w 2020 roku.

Choć to na kortach tenisowych zdobywała największe laury i zgromadziła imponujący majątek, dziś równie skutecznie odnajduje się w świecie biznesu. W 2021 roku, krótko po zakończeniu kariery sportowej, wypuściła na rynek swoją pierwszą autorską kolekcję mebli pod nazwą Maria. Jednak największym sukcesem komercyjnym w jej portfolio był dotąd brand Sugarpova - marka słodyczy, pod którą oferowała między innymi swoje ulubione żelki. Teraz sportsmenka zdecydowała się na kolejny interesujący projekt.

Świątek przed starciem z Paolini: Finał to wyjątkowe uczucie. WIDEOAP© 2025 Associated Press

Maria Szarapowa zaskoczyła nowym projektem

Tym razem była tenisistka postawiła na współpracę z marką Rove Concepts, z którą stworzyła nową kolekcję mebli biurowych o nazwie The Retreat. Linia ta została zaprojektowana z myślą o nowoczesnych domowych przestrzeniach do pracy. Jak sama mówi, inspiracją była jej osobista obserwacja. "Pomyślałam, że to mogłaby być nowoczesna sala konferencyjna. Od czasu przejścia na emeryturę, pięć lat temu zasiadałam w kilku salach konferencyjnych i nie powiedziałabym, żeby były to najprzyjemniejsze miejsca" - przyznała w rozmowie z Architectural Digest.

Kolekcja The Retreat koncentruje się na idei well-being - to nie tylko meble, ale projektowanie przestrzeni w sposób, który wspiera koncentrację, wyciszenie i komfort psychiczny. "Rove Concepts i Maria Szarapowa prezentują kolekcję The Retreat: nową linię biurową zakorzenioną w wellness. Umieszczając wellness w centrum designu, kolekcja to osobista podróż przez fakturę, równowagę i subtelne detale, które pobudzają zmysły i pielęgnują dobre samopoczucie" - podkreślono w oficjalnym komunikacie promującym nowy projekt.

Nowa kolekcja mebli to dowód na to, że Szarapowa nie tylko potrafi odnieść sukces na korcie, ale też doskonale porusza się w świecie biznesu, łącząc pasję z wyczuciem rynku. Z taką determinacją i estetyczną wrażliwością, z jaką zdobywała tytuły, dziś tworzy projekty, które mają szansę podbić rynek nowoczesnego designu.

Zobacz również:

Iga Świątek i Martina Navratilova
Iga Świątek

Takie słowa o Świątek tuż przed kluczowym meczem. Legenda wydała werdykt

Bartosz Nawrocki
Maria Szarapowa
Maria SzarapowaAFP
Maria Szarapowa
Maria SzarapowaAFP
Maria Szarapowa
Maria SzarapowaATSUSHI TAKETAZU/Yomiuri/The Yomiuri Shimbun via AFPAFP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja