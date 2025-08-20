Szarapowa mocno zaskoczyła. Nie do wiary, czym się teraz zajmuje
Maria Szarapowa od lat znana jest nie tylko tako wybitna tenisistka, ale również odnosząca sukcesy businesswoman. Po zakończeniu sportowej kariery Rosjanka rozpoczęła kilka biznesów, a każdy z nich pomógł jej powiększyć i tak już imponujący majątek. Teraz pięciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa zdecydowała się na kolejny interesujący projekt.
Maria Szarapowa to jedna z najwybitniejszych zawodniczek w historii kobiecego tenisa. W ciągu swojej kariery zdobyła pięć tytułów wielkoszlemowych i przez długi czas była numerem jeden światowego rankingu. Sportowy dorobek i kontrakty reklamowe przyniosły jej majątek szacowany dziś na około 130 milionów funtów. Choć kariera Rosjanki została na chwilę przerwana w 2017 roku z powodu zawieszenia za stosowanie meldonium, to powróciła na kort i zakończyła karierę na własnych warunkach, w 2020 roku.
Choć to na kortach tenisowych zdobywała największe laury i zgromadziła imponujący majątek, dziś równie skutecznie odnajduje się w świecie biznesu. W 2021 roku, krótko po zakończeniu kariery sportowej, wypuściła na rynek swoją pierwszą autorską kolekcję mebli pod nazwą Maria. Jednak największym sukcesem komercyjnym w jej portfolio był dotąd brand Sugarpova - marka słodyczy, pod którą oferowała między innymi swoje ulubione żelki. Teraz sportsmenka zdecydowała się na kolejny interesujący projekt.
Maria Szarapowa zaskoczyła nowym projektem
Tym razem była tenisistka postawiła na współpracę z marką Rove Concepts, z którą stworzyła nową kolekcję mebli biurowych o nazwie The Retreat. Linia ta została zaprojektowana z myślą o nowoczesnych domowych przestrzeniach do pracy. Jak sama mówi, inspiracją była jej osobista obserwacja. "Pomyślałam, że to mogłaby być nowoczesna sala konferencyjna. Od czasu przejścia na emeryturę, pięć lat temu zasiadałam w kilku salach konferencyjnych i nie powiedziałabym, żeby były to najprzyjemniejsze miejsca" - przyznała w rozmowie z Architectural Digest.
Kolekcja The Retreat koncentruje się na idei well-being - to nie tylko meble, ale projektowanie przestrzeni w sposób, który wspiera koncentrację, wyciszenie i komfort psychiczny. "Rove Concepts i Maria Szarapowa prezentują kolekcję The Retreat: nową linię biurową zakorzenioną w wellness. Umieszczając wellness w centrum designu, kolekcja to osobista podróż przez fakturę, równowagę i subtelne detale, które pobudzają zmysły i pielęgnują dobre samopoczucie" - podkreślono w oficjalnym komunikacie promującym nowy projekt.
Nowa kolekcja mebli to dowód na to, że Szarapowa nie tylko potrafi odnieść sukces na korcie, ale też doskonale porusza się w świecie biznesu, łącząc pasję z wyczuciem rynku. Z taką determinacją i estetyczną wrażliwością, z jaką zdobywała tytuły, dziś tworzy projekty, które mają szansę podbić rynek nowoczesnego designu.