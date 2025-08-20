Real zaskoczył transferem. Blisko 20 mln euro, potem potężna katastrofa

Real Madryt latem 2004 roku miał w swych szeregach cały czas niezmiennie grupę najjaśniejszych gwiazd ery "Galacticos" - od Luisa Figo po brazylijskiego Ronaldo. Wydawało się, że "Królewscy" nie potrzebowali wówczas wielu wzmocnień, ale ostatecznie sięgnęli po łącznie czterech graczy.

Najważniejszym był Michael Owen, kolejny "Galaktyczny" gwiazdor, który ostatecznie w Primera Division nie odcisnął jednak swojego piętna w sposób porównywalny do tego z wcześniejszych występów w Premier League.

Następni byli Walter Samuel oraz Thomas Gravesen - to też raczej historie do zapomnienia. No i był też Jonathan Woodgate, który z całej czwórki wytrzymał w Madrycie najdłużej, ale też stał się na swoje nieszczęście jednym z najsłynniejszych przykładów niewypałów transferowych "Los Blancos".

"Najlepszy stoper Anglii" w Realu Madryt. Kontuzje przekreśliły wszystko

Woodgate na szerokie piłkarskie wody wypłynął w Leeds United, dostając doskonałe warunki do rozwoju, bo z "Pawiami" był związany m.in. w czasie, gdy David O'Leary stworzył na Elland Road jedną z czołowych drużyn na Wyspach.

W 2003 roku przeszedł on w końcu do Newcastle United, a tam nad jego umiejętnościami rozpływał się legendarny Bobby Robson, ówczesny menedżer "Srok". "To najlepszy środkowy obrońca Anglii" - cytował jego słowa wówczas "The Guardian".

Mimo wszystko zespół z St. James' Park nie mógł powstrzymać biegu wydarzeń, gdy - już wówczas niespodziewanie - Woodgate znalazł się na celowniku Realu. "To ogromna oferta, klub musiał ją rozważyć. To dla niego wielka szansa, móc grać z takimi gwiazdami jak David Beckham, Michael Owen i Luis Figo. Czy mamy mu jej odmawiać? To kwestia moralna" - cytował z kolei Robsona "Daily Telegraph".

Sam Wallace i Rob Stewart, dziennikarze "DT", wskazywali dodatkowo, że Florentino Perez zdecydował się ruszyć po Anglika w momencie, gdy padła opcja pozyskana Fabio Cannavaro (ten ostatecznie dołączył do RM w 2006 roku). "Los Merengues" ostatecznie wydali ponad 18 mln euro, mimo tego, że powszechnie wiadome było, jak kontuzjogenny jest ich nowy nabytek - nieco wcześniej przez uraz przegapił on chociażby mistrzostwa Europy.

Zmiana otoczenia nie sprawiła, że problemy zdrowotne "odkleiły się" od Woodgate'a - ten formalnie podpisał umowę z Realem 20 sierpnia 2004 roku, natomiast do jego debiutu w białej koszulce doszło... 22 września 2005 roku. To był prawdziwy koszmar.

"Samobój" i czerwona kartka. Woodgate czekał ponad rok na ten mecz i zdarzyło się to

Obrońca otworzył wynik spotkania w 25. minucie, ale trafiając do własnej siatki - i to w widowiskowy sposób, bo główką przy próbie zablokowania wrzutki ze strony jednego z rywali w pole karne.

Na szczęście dla "Królewskich" ci szybko podnieśli się po ciosie i już po przerwie ustalili wynik na 3:1 dzięki dubletowi Raula Gonzaleza oraz jednemu golowi Robinho. Woodgate nie mógł jednak świętować triumfu z kolegami z poziomu murawy, bo... wyleciał z boiska, oglądając pierwszą żółtą kartkę w minucie 44. i drugą w minucie 66.

Ten facet w oczywisty sposób jest przeklęty

Dualizm Woodgate'a zrobił wiele, mógł zrobić znacznie więcej

Jonathan Woodgate w hiszpańskich rozgrywkach zagrał łącznie 11 razy - dziewięć razy w La Lidze i dwukrotnie w Pucharze Króla, a do tego trzykrotnie wystąpił dla RM w Lidze Mistrzów, strzelając nawet gola Rosenborgowi (dane za portalem Transfermarkt). W końcówce sierpnia 2006 roku trafił na wypożyczenie do Middlesbrough, a następnie związał się z tą drużyną umową definitywną. W "Boro" - po przygodach z Tottenhamem i Stoke City - kończył też karierę w roku 2016.

"Nie zdobyłem tam żadnych trofeów i prawie nie grałem, dlatego uznaje ten okres za porażkę. Boli mnie to, gdy spojrzę wstecz na swoją karierę. Bardziej niż cokolwiek innego. Bo byłem na największej piłkarskiej scenie, a moje ciało mnie zawiodło" - opowiadał po latach gracz w podcaście "Under the Surface". Jednocześnie zdawał sobie sprawę, że mimo wielu problemów, tak czy inaczej zaszedł naprawdę daleko.

"Ludzie zawsze pytają mnie o mój debiut i o to, jak bardzo był zły. Zawsze pytam ich wtedy, jak poszły im ich debiuty w Realu Madryt. Oto moja odpowiedź. Nie przejmowałem się tym w najmniejszym stopniu, bo grałem w największej drużynie świata" - twierdził, konkretnie w odniesieniu do starcia z Athletikiem, w wywiadzie dla Adama Bate'a ze SkySports.

Florentino Perez Francois Mori/Associated Press/East News East News

Santiago Bernabeu w Madrycie AFP