Rajdowcy znów na morzu!

Już wkrótce, w dniach 1 – 5 czerwca 2021 zespół R-Six Team weźmie udział w prestiżowych regatach Loro Piana Superyacht Regatta, które odbędą się w Porto Cervo na Sardynii. Do startu zaproszono tylko czternaście załóg z całego świata, a wśród nich po raz pierwszy w historii jacht z Polski – 20-metrowy katamaran R-Six typu HH66. Liderem zespołu jest polski żeglarz, kierowca rajdowy i podróżnik Robert Szustkowski.

- Jesteśmy niezwykle dumni z tego zaproszenia - powiedział Robert Szustkowski. - To naprawdę wielki zaszczyt i dowód uznania dla naszych osiągnięć w ostatnich latach. Zrobimy wszystko, aby pokazać się z jak najlepszej strony, reprezentując barwy naszego kraju. Trzeba jednak pamiętać, że konkurencja będzie niezwykle silna. Będziemy musieli stawić czoła najlepszym żeglarzom naszego globu na najszybszych jachtach. Nasza 20-metrowa łódka należy do najmniejszych na liście zgłoszeń, a spodziewane w czasie regat na wodach w rejonie Sardynii silne wiatry nie będą nam sprzyjać. Pomimo to, jesteśmy dobrej myśli i nie możemy już doczekać się startu.

Po raz pierwszy dopuszczono w Loro Piana Superyacht Regatta jachty wielokadłubowe, dzięki czemu na starcie stanie całkowicie polski zespół dysponujący taką konstrukcją. Jacht zwodowano w stoczni Hudson Hakes w 2016 roku, a autorem projektu jest renomowana kalifornijska pracownia Morrelli & Melvin Design and Engineering.

R-Six Team to polski zespół specjalizujący się w dwóch dyscyplinach sportu: w żeglarstwie oraz rajdach terenowych. W obydwu ma na swoim koncie wiele sukcesów. W ciągu minionych pięciu lat, od momentu zwodowania jacht R-Six startował w 14 edycjach wielkich regat na całym świecie, kończąc wszystkie na podium! Do największych sukcesów należą między innymi trzy kolejne zwycięstwa (2017 - 2019) w Antigua Sailing Week, wygrana w Multihull Cup w 2016 oraz drugie miejsce w Fastnet Race w 2017.

