Problemy Motoru, Zmarzlik nie wierzył. Rywale już zacierają ręce

A Motor tego dnia miał swoje problemy. Największy to Fredrik Lindgren, który tego wieczora nie był sobą. Zaskoczenie tym większe, że Szwed to niedawny reprezentant miejscowego Włókniarza, a częstochowski tor znał na wylot. Jednak nie on jedyny miał problemy ze sprzętem. - Chłopaki nie do końca wiedzą, jak się spasować - mówił w wywiadzie telewizyjnym Bartosz Zmarzlik. Mistrz świata akurat powodów do zmartwień nie miał. Jechał w swoim stylu, czyli szybko i efektywnie. Tego dnia był jako jedyny niepokonanym zawodnikiem.

To wskazówka dla Sparty, KS Toruń i najpewniej GKM-u, czyli zespołów, którzy za chwilę znajdują się do spółki z Motorem w wielkiej czwórce. Lublinianie do perfekcji mają opanowany swój domowy tor, ale na wyjazdach da się zagrozić drużynie Macieja Kuciapy. Trzeba skopiować mniej więcej to, co zrobił w piątek Włókniarz do połowy meczu. Druga część tego spotkania jest definitywnie do zapomnienia.