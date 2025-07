"W następnych minutach Fręch kontynuowała pozytywną serię. Po piątym gemie objęła prowadzenie 4:1 z podwójnym przełamaniem. Wtedy zobaczyliśmy jeszcze jeden zryw ze strony 45-latki. Williams odrobiła jednego breaka, dorzucając drugiego gema do swojego dorobku. Na więcej już jednak Polka nie pozwoliła" - relacjonował Mateusz Stańczyk z Interii Sport. W dwóch setach Fręch oddała reprezentantce gospodarzy zaledwie cztery gemy. W niecałą godzinę triumfowała 6:2, 6:2, dzięki czemu awansowała do ćwierćfinału turnieju w stolicy Stanów Zjednoczonych.

Po krótkiej przerwie Fręch rozpoczęła od wygranego gema, kiedy piłka była po jej stronie. Chwilę później było 2:1. Wtedy to Polka miała pierwszą okazję na przełamanie, jednak Jelena Rybakina zachowała zimną krew i doprowadziła do remisu. Mimo to Kazaszka grała nieco gorzej niż w premierowym secie, czego rezultatem był drugi i trzeci break-point dla naszej tenisistki, których znów nie udało się wykorzystać. Było 3:3, a następnie 4:3, ale już dla Jeleny Rybakiny. To rywalka była autorką drugiego przełamania w tym pojedynku. Szybciutko, w świetnym stylu zgarnęła następnego gema, notując dwa asy, po czym zamknęła całe spotkanie.