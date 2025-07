Gorąco przed półfinałem Ligi Narodów. Włoszka naprawdę powiedziała to o Polkach

27 - tyloma wygranymi z rzędu może pochwalić się włoska reprezentacja kobiet w siatkówce. Zawodniczki z Półwyspu Apenińskiego pod wodzą Argentyńczyka Julio Velasco spisują się wyśmienicie. W obecnej edycji Ligi Narodów triumfowały w fazie interkontynentalnej. Całe rozgrywki wygrywały w poprzednim roku, kiedy to cieszyły się również z olimpijskiego złota w Paryżu.

Włoszka przemówiła przed półfinałem Ligi Narodów. Co za słowa

Jesteśmy podekscytowane sobotnim meczem. Zapowiada się wspaniała walka z Polską. Czujemy się dobrze, jesteśmy w dobrej formie i do tej pory grałyśmy dobrze, a teraz mierzymy się z najlepszymi drużynami świata

- Atlas Arena będzie pełna, wszyscy pewnie będą dopingować rywalki, ale jestem pewna, że to nas zmotywuje do dobrej gry - dodała.

- Teraz zmierzymy się jednak z inną reprezentacją Polski, która będzie mogła liczyć na wsparcie kibiców. Jeśli chodzi o nas, nasz poziom przygotowania jest doskonały i będziemy walczyć do końca zapowiada Degradi.

W rozmowie z Interią Sport o niezbyt szczęśliwych wspomnieniach z łódzkiej hali opowiedziała Anna Danesi. Chodzi o 2023 rok, kiedy to włoska kadra nie dostała się na igrzyska. - Po pierwszym treningu w Atlas Arenie razem z kilkoma zawodniczkami przypomniałyśmy sobie to miejsce sprzed dwóch lat. To były złe wibracje. Musimy je zmienić, rozpoczęłyśmy ten proces zwycięstwem w ćwierćfinale - słyszymy.