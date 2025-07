Messi bohaterem skandalu. Amerykanie nie mieli litości. Surowa kara dla gwiazdy Interu Miami

Leo Messi to bez wątpienia jeden z najwybitniejszych piłkarz w historii tej dyscypliny sportu. Lista jego osiągnięć jest niezwykle pokaźna, a wielu młodych zawodników stawia sobie Argentyńczyka za wzór do naśladowania. Przez długie lata mieszkańcy Starego Kontynentu mogli podziwiać istne cuda, jakie Messi wyczyniał, kiedy tylko piłka trafiła pod jego nogi.

W 2023 roku legendarny piłkarz zdecydował się na dość nieoczekiwany wówczas ruch. Zamienił on PSG na amerykański Inter Miami. Z czasem do drużyny dołączyli również tacy gracze jak Luis Suarez czy Jordi Alba, a trenerem ów ekipy został Javier Mascherano. W drużynie, która należy między innymi do Davida Beckaham zrobiła się więc swego rodzaju kolonia byłych ikon FC Barcelony. Niestety takie nagromadzenie gwiazd niekiedy powoduje różnie niepożądane sytuacje. Do takowej doszło 25 lipca podczas tamtejszego Meczu Gwiazd, a jej głównym bohaterem był właśnie Leo Messi.