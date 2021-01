Oficjalny, twitterowy profil wyprawy na K2, której w sobotę jako pierwszej w historii udało się zdobyć ten szczyt zimą opublikował zdjęcie ze szczytu.

K2 pozostawało jedynym ośmiotysięcznikiem, którego zimą nie udało się zdobyć. Składały się na to dwa czynniki: pierwszym z nich był fakt, że jest najbardziej wysunięty na północ co sprawia, iż panują tam wyjątkowo ekstremalne warunki. Drugim - to, że największe trudności wspinaczkowe znajdują się stosunkowo wysoko, co utrudnia atak szczytowy.

W sobotę grupie 10 Szerpów udało się wejść na wierzchołek i w ten sposób napisać historię himalaizmu. W niedzielny poranek opublikowano pierwsze zdjęcie ze szczytu. Zamieszczone zostało na oficjalnym profilu wyprawy - Seven Summit Treks.



- Sona Sherpa trzyma baner na szczycie K2. 16 stycznia 2021, godzina 16:58 czasu lokalnego - napisano.





