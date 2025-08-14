Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok w 5. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 17 sierpnia 2025 godz. 17:30W niedzielę, 17 sierpnia 2025 roku, o godzinie 17:30, Radomiak Radom podejmie na stadionie przy ul. Struga Jagiellonię Białystok. Gospodarze po bolesnej porażce 0:3 z Koroną Kielce będą chcieli wrócić na zwycięski tor i poprawić swoją pozycję w tabeli. Jagiellonia w czwartek rywalizowała z Silkeborgiem w europejskich pucharach, co może wpłynąć na jej dyspozycję. Spotkanie poprowadzi sędzia Wojciech Myć z Włodawy. Oba zespoły liczą na komplet punktów, a kibice mogą spodziewać się zaciętej walki i sporych emocji. Zapraszamy na relację na żywo.