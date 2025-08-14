Dramatyczna niemoc mistrzyni Wimbledonu. W rewanżu za finał. Stało się najgorsze

Rok temu Jasmine Paolini i Barbora Krejcikova zagrały ze sobą po raz drugi w karierze. O tym pierwszym starciu już pewnie zapomniały, bo miało miejsce na początku 2018 roku, gdy obie przebijały się do czołówki. I jego stawką była... druga runda kwalifikacji Australian Open.

A zeszłego lata dość sensacyjnie dotarły do finału Wimbledonu. Sensacyjnie, bo korty trawiaste nie były domeną Włoszki, choć akurat rozgrywała sezon życia, z finałem Rolanda Garrosa przeciw Idze Świątek włącznie. A Krejcikova miała problemy zdrowotne - ma je zresztą od dłuższego czasu. Była wtedy rozstawiona z numerem 31, a zdobyła tytuł.

Od tamtego czasu nie miały już okazji rywalizować. Nawet w WTA Finals trafiły do innych grup, Paolini zresztą poległa na tym etapie, a Czeszka awansowała - kosztem naszej Igi.

Teraz zaś w końcu okazja do rewanżu nadeszła, w Cincinnati. Gdy stawka była mniejsza niż rok temu, ale też całkiem spora. Miejsce w najlepszej ósemce WTA 1000 Cincinnati.

Jednostronne spotkanie o ćwierćfinał w Ohio. Barbora Krejcikova bezradna. Kłopoty zdrowotne znakomitej Czeszki

Gauff chwilę wcześniej na korcie centralnym dość gładko uporała się z Lucią Bronzetti, zaraz po niej do boju ruszyły Krejcikova i Paolini. To było ważne starcie nie tylko z punktu widzenia samej Amerykanki, ale i Igi Świątek. Polka ma jeszcze szansę awansu na pozycję światowej dwójki po turnieju w Ohio, musi wygrać finał. I liczyć na to, że Gauff nie awansuje do półfinału. A zatrzymać ją może już tylko lepsza z tej pary.

Od początku wszystko układało się po myśli Włoszki. Barbora była niemal przy każdym zagraniu spóźniona, ale starała się kamuflować swoje problemy. A coś działo się złego, to przecież zawodniczka znakomicie poruszająca się po korcie. Jasmine szybko odskoczyła na 3:0, rywalka pomagała zepsutymi forhendami. I dopiero wtedy Krejcikovej udało się wygrać honorowego gema.

Być może zdecydowało za duże obciążenie, jakie Czeszka miała już w tym turnieju. W singlu rozegrała trzy trzysetowe boje, spędziła na korcie równe 6,5 godziny. A do tego dochodzi jeszcze debel, wspólnie z Jeleną Ostapenko zameldowała się już w ćwierćfinale.

Set skończył się wygraną Paolini 6:1, ona popełniła cztery błędy bez presji rywalki, Krejcikova - aż 21. Wygrywających zagrań miały praktycznie tyle samo.

W drugim secie Krejcikova odpuściła, po przegraniu dwóch gemów pokazała sędziemu, że potrzebuje przerwy medycznej. Dostała ją, jak było już 0:3. Ból promieniował z lewej stopy ku górze, dostała opatrunek. Ale i to nie pomogło, a wręcz przeszkadzało, w końcu go zdjęła.

Grała do końca, nie skreczowała. Skończyło się na 1:6, 2:6 - to Włoszka zmierzy się z Coco Gauff w ćwierćfinale.

