Lewandowski walczy z czasem. Tak wygląda stan zdrowia Polaka. Hiszpanie już wiedzą

Damian Okła

Damian Okła

Na pewno nie tak Robert Lewandowski wyobrażał sobie początek sezonu 2025/26. Kilka dni temu poinformowano, że reprezentant Polski doznał urazu i będzie musiał pauzować przez kilka tygodni. Jest niemal pewne, że napastnik nie weźmie udziału w meczu inaugurującym rozgrywki ligi hiszpańskiej i będzie dochodził do zdrowia co najmniej do kolejnego meczu. Hiszpanie poinformowali, jak przebiega proces rekonwalescencji Lewandowskiego.

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Najbliższy weekend będzie nie lada gratką dla wielu fanów piłki nożnej. Do gry wrócą bowiem niemal wszystkie najważniejsze ligi w Europie. W tym gronie znajduje się rzecz jasna hiszpańska La Liga. Najbliższe rozgrywki będą kolejnymi, w których w barwach FC Barcelona zobaczymy aż dwóch Polaków. Duet biało-czerwonych niezmiennie tworzyć będą Wojciech Szczęsny, który w lipcu przedłużył umowę z Blaugraną, a także Robert Lewandowski.

Przed Barceloną stoi trudne zadanie, bo apetyty w ubiegłym sezonie zostały mocno rozbudzone i zespół zdobył trzy krajowe puchary. A jak wiadomo, w sporcie "łatwiej" wygrać tytuł niż go bronić. Na razie jednak w Katalonii myślą wyłącznie o najbliższym spotkaniu. Blaugrana sezon zainauguruje meczem z Mallorcą na wyjeździe, który odbędzie się w sobotę o godzinie 19:30.

    Hiszpanie informują, co ze zdrowiem Lewandowskiego. Realizuje plan

    Jest już jasne, że w wyżej wspomnianej rywalizacji udziału nie weźmie Lewandowski. Napastnik reprezentacji Polski przed tygodniem doznał urazu mięśniowego i obecnie przechodzi proces leczenia i nie może trenować na pełnych obrotach. Już wcześniej z klubu płynęły informacje, że Lewandowski opuści starcie z Mallorcą i wieści katalońskiego "Sportu" potwierdzają tę tezę.

      Dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego informują, że plan powrotu Polaka do zdrowia idzie zgodnie z założeniami i nie będzie nerwowych ruchów w tej kwestii, bo najważniejsze jest, aby zawodnik był gotowy na cały sezon. "Na dwa dni przed startem ligi Lewandowski nadal trenuje indywidualnie po kontuzji mięśni uda. Napastnik trenował dziś (czwartek 14 sierpnia - przyp. red) samotnie i stosuje specjalny plan treningowy" - możemy przeczytać w artykule.

      "Celem jest jak najszybszy powrót do zdrowia, ale Lewandowski nie podejmuje żadnych nerwowych ruchów, bo najważniejsze jest, aby przez cały sezon był w pełni dyspozycji" - dodano we wspomnianym tekście. Jest więc nadzieja, że zawodnik wykuruje się również na mecze reprezentacji Polski, które zaplanowano na pierwsze dni września. Biało-czerwoni zagrają wówczas z Holandią na wyjeździe i Finlandią w Chorzowie.

      Kacper Urbański: Robert Lewandowski to nasz kluczowy zawodnik, ale go nie ma i będziemy musieli radzić sobie sami
      Piłkarz w stroju FC Barcelony na boisku podczas meczu, wyrażający zadowolenie lub lekką satysfakcję, obok niego drugi zawodnik zespołu z widocznym nazwiskiem na koszulce i rozmytym tłem trybun.
      Robert Lewandowski
      Piłkarz w stroju FC Barcelony z widocznym logiem sponsora na koszulce, w ruchu na boisku podczas meczu, dynamiczna sylwetka sportowca o wyróżniającym się jasnym kolorze włosów, w tle rozmyta publiczność stadionu.
      Robert Lewandowski

