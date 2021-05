Iga Świątek jest jedną z faworytek zbliżającego się wielkimi krokami French Open. Polka, która na kortach Rolanda Garrosa będzie bronić mistrzowskiego tytułu, po ostatniej wygranej podczas turnieju WTA w Rzymie, w tym sezonie zarobiła już ponad 600 tysięcy euro. A we Francji może się wzbogacić o znacznie większą sumę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tomasz Lorek skomentował historyczny wyczyn Igi Świątek (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

Choć tenis jest dyscypliną, która została dość mocno poturbowana przez pandemię, w kwestii finansowej nadal wyprzedza znaczną większość dyscyplin. Nagrody na turniejach są nieco mniejsze, ale wciąż kosmiczne w porównaniu do innych sportów. Największe pieniądze są oczywiście na turniejach Wielkiego Szlema.



Dlatego przed zbliżającym się French Open kibiców jak zwykle rozpalają również stawki, które otrzymają zwycięzcy turnieju. Nas interesuje przede wszystkim rywalizacja kobiet. I tak, Iga Świątek za obronę tytułu będzie mogła zarobić nad 1,6 mln euro, dokładnie tak, jak przed rokiem. Występ w finale wyceniono na 800 tys., a w półfinale na ponad 425 tys. euro. To kosmiczne stawki, w większości dyscyplin nie do wyobrażenia.

Reklama