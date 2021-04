Iga Świątek odebrała nagrodę dla tenisistki, która zanotowała w minionym sezonie największy progres. - Dziękuję za wyróżnienie - napisała w mediach społecznościowych.

Dla Świątek poprzedni rok był najlepszym w sportowej karierze. W dużej mierze dzięki triumfowi w Roland Garros. 19-latka z Raszyna tym samym została najniżej notowaną tenisistką, która zwyciężyła w turnieju Wielkiego Szlema w erze Open.

Jej sukces odbił się szerokim echem w świecie tenisa. W grudniu poprzedniego roku poinformowano, że Polka otrzyma nagrodę WTA Most Improved Player of the Year. Takie wyróżnienie trafia do zawodniczki, która w trakcie sezonu zanotuje największe postępy.

Z powodu pandemii, Świątek otrzymała trofeum dopiero pod koniec marca. Z kolei we wtorek postanowiła pochwalić się nim na Twitterze.

"Choć laureatów ogłoszono już jakiś czas temu, z powodu pandemii dopiero w Miami dostałam to piękne frisbee (trofeum oczywiście). Dziękuję za wyróżnienie WTA!" - napisała.



Świątek zajmuje 16. miejsce w rankingu WTA. Liderem wciąż jest Australijka Ashleigh Barty, która plasuje się przed drugą Japonką Naomi Osaką i trzecią Rumunką Simoną Halep.

