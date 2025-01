Polska po raz trzeci z rzędu awansowała do United Cup. Mało tego, by to osiągnąć, nasi tenisiści rozegrali zaledwie dwa spotkania. Najpierw Hubert Hurkacz poradził sobie w dwóch setach z Billym Harrisem (7:6, 7:5), a następnie do gry weszła Iga Świątek, która ostatecznie okazała się lepsza od Katie Boulter (6:7(4), 6:1, 6:4). Po zakończeniu swojego meczu raszynianka nie kryła radości i przed kamerami wyraziła swoje ambicje przed kolejnymi zmaganiami.