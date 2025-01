Stało się, Świątek kontra Rybakina. Taka wiadomość u progu Australian Open

Najpierw swój mecz wygrał wrocławianin. 27-latek walczył przeciwko tenisiście z drugiej setki rankingu ATP. Mimo to Billy Harris postawił trudne warunki Hurkaczowi . Obejrzeliśmy jednego tie-breaka, a w drugim secie niewiele brakowało, by również do niego doszło. Ostatecznie Hubert zdołał przełamać rywala w jedenastym gemie, a później pewnie utrzymał swoje podanie i dał zwycięstwo rezultatem 7:6(3), 7:5.

Polska - Kazachstan w półfinale United Cup. Iga Świątek zagra z Jeleną Rybakiną

Wiadomo już, z kim reprezentacja Polski powalczy o drugi z rzędu finał tych drużynowych rozgrywek. A to dlatego, że ćwierćfinał Kazachstan - Niemcy odbył się już dzień wcześniej. Podczas jednego z dwóch ostatnich spotkań w Perth euroazjatycka ekipa pokonała obrońców tytułu 2-1. To oznacza, że na etapie najlepszej "4" dojdzie do szlagierowego starcia tenisistek z czołówki WTA - Iga Świątek spotka się z Jeleną Rybakiną, co może być bardzo ciekawym sprawdzianem dla raszynianki przed nadchodzącym Australian Open.