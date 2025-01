Świątek zaskoczona, Brytyjczycy od razu zauważyli. Takie słowa po meczu Polki

Pierwszy set tego meczu nie potoczył się po myśli Igi Świątek. Polka zaczęła go bardzo dobrze i szybko wyszła na prowadzenie 3:0, ale ostatecznie przegrała go po tie-breaku. Musiała odrabiać straty, a jej przeszkodą tego dnia okazała się nie tylko Katie Boulter, ale również doskwierający ból.

"Boulter nastraszyła Świątek". Brytyjczycy reagują na zwycięstwo Polki

Brytyjczycy starali się więc przedstawić to spotkanie, chwytając się jakiegoś pozytywu ze swojej perspektywy. I rzeczywiście - Katie Boulter w tym pojedynku na poważnie zagroziła Idze Świątek, tym bardziej że Polka borykała się z ogromnym bólem i była zmuszona do zażycia środków przeciwbólowych. W trzecim secie pokazała jednak wielkie serce do walki i pokonała Brytyjkę, wprowadzając tym samym Polskę do półfinału United Cup. Tam nasi tenisiści zmierzą się z Kazachstanem, a rywalką Igi Świątek będzie Jelena Rybakina.