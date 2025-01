Głośno o tym, co zrobiła Abramowicz. Ukrywała po igrzyskach, to zostanie z nią na zawsze

Nie tylko w Polsce, ale również za granicą głośno jest o tym, co zrobiła psycholożka Igi Świątek. Daria Abramowicz 31 grudnia postanowiła opublikować w mediach społecznościowych kilka swoich zdjęć podsumowujących jej rok 2024, a był on absolutnie wyjątkowy. Szczególną uwagę zwraca jeden szczegół, który odnosi się do igrzysk olimpijskich w Paryżu, a który Abramowicz do tej pory skutecznie ukrywała.