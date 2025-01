Nie tylko Iga Świątek. Kolejna tenisistka pod skrzydłami trenera Polki

Iga Świątek niedawno zyskała nowego członka swojego sztabu, Wima Fissette. Tymczasem jej wieloletni trener przygotowania fizycznego Maciej Ryszczuk, weźmie pod swoje skrzydła kolejną tenisistkę. To nie oznacza, że rozstaje się ze sztabem wiceliderki światowego rankingu - to nie pierwszy raz, gdy pomaga on innym polskim zawodnikom. Tym razem zwróciła się do niego tenisistka, która dotychczas stała w cieniu swoich koleżanek.