Tak Iga Świątek i Hubert Hurkacz świętowali awans. Zdjęcie podbija sieć

Iga Świątek i Hubert Hurkacz wywalczyli awans do ćwierćfinału United Cup

Flaming robi furorę. Polacy świętowali z nim awans

Jeszcze zanim Polacy rozpoczęli zmagania w United Cup, świat usłyszał o flamingu Freddym. To dmuchana zabawka do basenu, którą Iga Świątek wzięła ze sobą do Sydney. Atrybut tak przypadł do gustu członkom zespołu, że "zasiadł" w boksie podczas zmagań z kadrą Norwegii.