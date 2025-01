Świątek dała popis, rywalka stanęła jak wryta. Nagle kamera pokazała Fissette'a

Iga Świątek rozegrała mocno nierówne spotkanie z Katie Boulter. Ostatecznie raszyniance udało się pokonać rywalkę (6:7(4), 6:1, 6:4), co zapewniło Polakom awans do półfinału United Cup. Druga rakieta świata musiała się sporo namęczyć, by pokonać Brytyjkę, ale fragmentami pokazywała się ze zjawiskowej strony. Po jednej z akcji w pierwszym secie zachwycił się sam trener Wim Fissette, który nagrodził podopieczną brawami.