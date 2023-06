Królowa Paryża. Co za emocje. Iga Świątek po raz trzeci wygrywa Roland Garros

Muchova dała się Polce dużo bardziej we znaki niż w 2020 roku Amerykanka Sofia Kenin , którą pokonała 6:4, 6:1, czy inna zawodniczka z USA Coco Gauf f (6:1, 6:3). Świątek bez słowa przesady coraz bardziej zasługuje na tytuł królowej Paryża, tak jak królem Paryża jest 14-ktrotny triumfator turnieju mężczyzn i wielki idol raszynianki Rafael Nadal .

Pierwszy set - Świątek niezagrożona

Zaczęła mecz maksymalnie skoncentrowana. Praktycznie nie popełniała błędów . Prowadziła 3:0. Być może Czeszka, dla której był to pierwszy występ w finale Wielkiego Szlema, przestraszyła się, pełną widownią, rangą wydarzenia.

Muchova trzymała się dzielnie, ale tylko przez chwilę. Zmniejszyła stratę. To wszystko na co było ją już stać w tym gemie. Od stanu 4:2 Świątek przegrała tylko dwa punkty, w tym - w kończącym set gemie przy serwisie zawodniczki z Ołomuńca - żadnego. Ta partia trwała 48 minut.

Muchova jak z Sabalenką. Wychodzi z beznadziejnej sytuacji

Polka nie zamierzała stosować taryfy ulgowej. To Wielki Szlem. Finał. Tu wszystko może się zdarzyć. Muchova pokazała mecz wcześniej, że jest w stanie wyjść z beznadziejnej sytuacji. W półfinale z Aryną Sabalenką wyszła ze stanu 2:5. Obroniła piłkę meczową. Świątek zaczęła drugi set tak jak pierwszy - od szybkiego (w 11 minut) 3:0. Znów była w tym co robi nienaganna, precyzyjna, konsekwentna. Tyle, że po drugiej stronie siatki cały czas była Muchova, tenisistka nie tylko walcząca do końca, ale i myśląca.