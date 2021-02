MŚ w hokeju. Łotwa będzie wyłącznym gospodarzem turnieju

Międzynarodowa Federacja Hokeja (IIHF) poinformowała, że Łotwa będzie wyłącznym organizatorem mistrzostw świata, które były zaplanowane między 21 maja a 6 czerwca w Mińsku i Rydze. W połowie stycznia decyzją IIHF Białoruś straciła prawa współgospodarza.

Powodem podjęcia tej decyzji była obawa władz federacji o bezpieczeństwo związane z niepokojami politycznymi oraz pandemią Covid-19. IIHF zdecydowało we wtorek, że turniej zostanie rozegrany tylko w jednym kraju, po to, aby do minimum ograniczyć możliwość zakażenia koronawirusem podczas podróży.

Odebranie Białorusi organizacji turnieju było dużym ciosem dla prezydenta Aleksandra Łukaszenki, wielkiego fana tej dyscypliny sportu. Hokejowe mistrzostwa świata, organizowane razem z Łotwą, miały być największym wydarzeniem sportowym na Białorusi od sierpnia ubiegłego roku, gdy Łukaszenka ogłosił swoje zwycięstwo w wyborach prezydenckich, a opozycja uznała je za sfałszowane.

Po decyzji IIHF o odebraniu turnieju Białorusi, chęć jego organizacji zgłosiła m.in. Dania i Słowacja, ale ostatecznie zawody odbędą się tylko na Łotwie.

