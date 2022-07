Dobre informacje dotarły z Himalajów, gdzie niezależną działalność górską prowadzili Denis Urubko oraz Rafał Fronia. Polscy wspinacze zdobyli Broad Peak (8 051 m).

We wtorek w godzinach przedpołudniowych na szczyt wszedł Urubko. Na znalezienie się na wierzchołku potrzebował najprawdopodobniej 14 godzin i 40 minut.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Denis Urubko dla Interii: Jeszcze nie powiedziałem stop. Wideo INTERIA.TV

Urubko szybszy od Wielickiego?

Warto przypomnieć, że do tej pory rekord należał do Krzysztofa Wielickiego, który w lipcu 1984 roku zdobył górę w czasie gorszym o godzinę.

Urubko na Falchan Kangri stanął już trzeci raz. Wcześniej zdobył szczyt w 2003 i 2005 roku.

Reklama

Czytaj też: Messner i Kukuczka nie zdobyli wszystkich ośmiotysięczników? Te badania szokują

Rafał Fronia zdobył Broad Peak

Szczyt zdobył również Rafał Fronia, który zrealizował tym samym swoje górskie marzenie. Jeleniogórski himalaista wcześniej zakończył próbę wejścia na Broad Peak bez powodzenia z uwagi na trudne warunki atmosferyczne.

Broad Peak to dwunasty co do wysokości szczyt górski na ziemi.