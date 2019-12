Z zadań kierowcy rozwojowego do roli zawodnika wyścigowego w nadchodzącym sezonie Formuły 1 awansował Kanadyjczyk Nicholas Latifi, a teraz Williams ogłosił, że jego miejsce w symulatorze zajmie Brytyjczyk Dan Ticktum.

20-letni Ticktum nie jest zawodnikiem anonimowym w świecie motorsportu. Pochodzący z Londynu sportowiec w 2017 i 2018 roku wygrywał Grand Prix Macau, a w 2018 roku zajął drugie miejsce w europejskich mistrzostwach Formuły 3. Toczył wówczas pasjonującą walkę z synem legendarnego Michaela Schumachera, Mickiem, nieznacznie przegrywając, a stawką było dostanie się do zespołu Red Bull.

W 2017 roku otrzymał nagrodę BRDC McLaren Autosport, a rok później Autosport przyznał mu krajowy tytuł kierowcy roku. W latach 2017-19 był członkiem juniorskiego zespołu Red Bulla i zdołał nawet wziąć udział w pierwszych trzech rundach mistrzostw Super Formuły rozgrywanej w Japonii, po czym zrezygnowano z jego usług.

"To zaszczyt móc dołączyć do Williams Racing Driver Academy, szczególnie biorąc pod uwagę niesamowite dziedzictwo Williamsa w naszym sporcie" - powiedział Ticktum, a jego cała wypowiedź została opublikowana w mediach społecznościowych, na należących do zespołu kanałach.