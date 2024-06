"Gramy dalej". Po meczu Polska – Turcja zapraszamy do studia Interii

Trzeba przyznać, że piątkowy sparing z Ukrainą (3:1) dał trochę optymizmu. Szczególnie w pierwszej połowie Polacy zagrali ofensywnie, zepchnęli rywali do obrony i przede wszystkim w niewielu aspektach przypominali drużynę, która w spotkaniach eliminacyjnych nie potrafiła poradzić sobie z Mołdawią i na Euro 2024 musiała dostać się kuchennymi drzwiami.

Po piątkowej potyczce Probierz musiał zrezygnować z trzech zawodników i do domu odesłał kontuzjowanego Arkadiusza Milika oraz Jakuba Kałuzińskiego i Pawła Bochniewicza. Kadrę na Euro 2024 selekcjoner ma więc skompletowaną, a dziś na Stadionie Narodowym będzie trwała walka o dostanie się do kadry meczowej oraz do pierwszego składu.