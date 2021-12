Ten mecz był wielkim i niezrozumiałym kuriozum, bo trudno pojąć z jakim nastawieniem wyszła na spotkanie u siebie Borussia Mönchengladbach. Jeszcze miesiąc temu Źrebaki z Gladbach potrafiły wygrać w Pucharze Niemiec z Bayernem Monachium i Robertem Lewandowskim aż 5-0, aby teraz dostać niesamowite baty od zespołu SC Freiburg. Wynik 0-6 jest porażający tym bardziej, że goście ustanowili go na Borussia Park już do przerwy!



SC Freiburg to jedna z rewelacji sezonu, po wygranej w Gladbach zespół ten znalazł się na czwartym miejscu, premiowane grą w Lidze Mistrzów. Nawet jednak biorąc to pod uwagę, trudno wyjaśnić, co stało się z Borussią. W poprzedniej kolejce uległa ona w prestiżowych derbach Renu ekipie 1. FC Köln aż 1-4, teraz doszło do tego owo 0-6. Mamy zatem dziesięć bramek straconych w dwóch spotkaniach i wielki kryzys Borussii, która spadła na 13. miejsce.

Borussia Mönchengladbach zawsze słynęła z wielkiej rozpiętości wyników, od pogromów w jedną po pogromy w drugą stronę -m.in. z tego powodu nazywa się ją Źrebakami. Tak dzieje się również i tej jesieni.





Oto wyniki Borussii Mönchengladbach w ostatnim miesiącu:

27 października 5-0 z Bayernem Monachium



31 października 2-1 z VfL Bochum



5 listopada 1-1 z FSV Mainz



20 listopada 4-0 z Greuther Fürth



27 listopada 1-4 z 1. FC Köln



5 grudnia 0-6 z SC Freiburg



W starciu z SC Freiburg zespół Gladbach grał bardzo nonszalancko, na alibi i chociaż też miał okazje, to niemal każda akcja gości kończyła się golem. Prowadzili oni po dwóch minutach, a po pięciu było 0-2. Po kwadransie - już 0-3, a nim minęło 20 minut - aż 0-4. Oszołomiona Borussia przed upływem pół godziny straciła piątego gola, a do przerwy brakowało jeszcze sporo, gdy padł i szósty. Zapachniało dwucyfrówką.

Rekord SC Freiburg, blisko rekordu Borussii Mönchengladbach

Wynik był kosmiczny, już rekordowy w dziejach gry SC Freiburg w Bundeslidze i bliski rekordów Borussii Mönchengladbach, jednego z najbardziej zasłużonych i utytułowanych ligowców w Niemczech. Klubowy rekord najwyższej porażki BMG to wynik 1-8, ale jeszcze z 1956 roku, zatem czasów przed założeniem Bundesligi. Gladbach przegrało tak wysoko z Meidericher SV i jest to jednocześnie w ogóle klubowy rekord najwyższej klęski w jakichkolwiek rozgrywkach. Natomiast w Bundeslidze ekipa Źrebaków była bliska rekordu, który wynosi 0-7. W takich rozmiarach w Mönchengladbach wygrał w 1966 roku Werder Brema - od tej pory nikomu nie udało się tego przebić na stadionie Borussii.



Po przerwie jednak więcej goli nie padło, nie było także honorowego trafienia dla Gladbach, którą to ekipę pożegnały ogromne gwizdy, a część widzów wyszła już przed przerwą. Ci ludzie nie mogli znieść tego, co wyprawiały Źrebaki tego grudniowego wieczoru.



