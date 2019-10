Borussia Moenchengladbach pokonała u siebie Eintracht Frankfurt 4-2 i odzyskała prowadzenie w tabeli niemieckiej ekstraklasy. O punkt wyprzedza piłkarzy Bayernu Monachium, którzy już w sobotę wygrali 2-1 z Unionem Berlin.

Bundesliga - wyniki, terminarz, tabela

Prowadzenie Borussii w 28. minucie dał Marcus Thuram, a jeszcze przed przerwą podwyższył Oscar Wendt. W drugiej połowie dla gospodarzy trafiali Nico Elvedi i Denis Zakaria, a dla Eintrachtu Danny Da Costa oraz Martin Hinteregger.



- Nie wygląda to źle, ale mamy świadomość, że do końca sezonu jeszcze daleko. Chcemy wygrywać w każdym meczu, a jeśli nam się to uda, to utrzymamy się na prowadzeniu - powiedział trener Borussii Marco Rose.



W drugim niedzielnym spotkaniu VfL Wolfsburg tylko zremisował u siebie 0-0 ze znajdującym się w strefie spadkowej Augsburgiem i w tabeli zajmuje czwarte miejsce. Przed kolejką "Wilki" były wiceliderem.



Wydarzeniem weekendu był sobotni gol Roberta Lewandowskiego. Napastnik Bayernu został tym samym pierwszym piłkarzem w historii Bundesligi, który zdobywał bramkę w każdym z pierwszych dziewięciu meczów sezonu.



Lewandowski w rozgrywkach 2019/20 ligi niemieckiej uzyskał już 13 goli i zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji strzelców.

9. kolejka Niemcy - Bundesliga

2019-10-27 18:00 | Stadion: Stadion im BORUSSIA-PARK | Widzów: 52300 | Arbiter: D. Schlager Borussia VfL Moenchengladbach Eintracht Frankfurt 4 2 DO PRZERWY 2-0 M. Thuram 28' O. Wendt 45' N. Elvedi 75' D. Zakaria 85' D. da Costa 59' M. Hinteregger 79'

4 2 Borussia M' Gladbach Eintracht Frankfurt Rønnow Abraham Hasebe Hinteregger Vieira da Costa Kamada Fernandes Kostić Rode Sow Paciência Sommer Elvedi Jantschke Lainer Wendt Bénes Neuhaus Zakaria Herrmann Embolo Thuram SKŁADY Borussia M' Gladbach Eintracht Frankfurt Yann Sommer Frederik Roennow 75′ 75′ Nico Elvedi 74′ 74′ David Ángel Abraham 46′ 46′ Tony Jantschke Makoto Hasebe Stefan Lainer 79′ 79′ Martin Hinteregger 45′ 45′ Oscar Wendt 59′ 59′ Danny Vieira da Costa László Benes Daichi Kamada 31′ 31′ Florian Neuhaus 83′ 83′ Gelson Fernandes 85′ 85′ Denis Zakaria 79′ 79′ Filip Kostić 82′ 82′ Patrick Herrmann 46′ 46′ Sebastian Rode 35′ 35′ Breel Donald Embolo Djibril Sow 28′ 28′ Marcus Thuram Gonçalo Mendes Paciencia REZERWOWI Max Grün Felix Wiedwald Ramy Bensebaini 79′ 79′ Timothy Chandler 46′ 46′ Louis Jordan Beyer Eric Durm 82′ 82′ Jonas Hofmann Simon Falette Christoph Kramer Obite Evan N'Dicka 35′ 35′ Lars Stindl 46′ 46′ Dominik Kohr Charalambos Makridis Lucas Torró Marset 83′ 83′ Dejan Joveljić