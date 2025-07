Już wtedy było jednak jasne, że jej dalszy występ w turnieju WTA 1000 w Montrealu stoi pod dużym znakiem zapytania. Stanowiło to przykrą wiadomość nie tylko dla samej zawodoniczki, ale także fanów, którzy wyczekiwali już jej starcia w drugiej rundzie z Mirrą Andriejewą. "Tak, to co się stało, to zdecydowanie pech. Więc tak, muszę po prostu poczekać do jutrzejszego poranka, żeby zobaczyć, jakie będą ogólne prognozy. Wtedy zdecydujemy, co dalej. Mam nadzieję, że to nic poważnego" - przekazała na gorąco mistrzyni US Open 2019 na pomeczowej konferencji prasowej.