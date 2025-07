21:1 w Lidze Mistrzów, kompletna deklasacja. 16-latek absolutnym bohaterem

We wtorek rozpoczęły się rewanżowe starcia drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Polscy kibice czekają przede wszystkim na środowy mecz Lecha Poznań w Islandii. Na swoim terenie mistrz Polski rozbił Breidablik aż 7:1, dzięki czemu jest już praktycznie pewny awansu do kolejnej rundy. W niej zmierzy się najprawdopodobniej z Crveną zvezdą Belgrad. Serbowie co prawda w pierwszym meczu z gibraltarskim Lincoln Lincoln Red Imps wygrali "zaledwie" 1:0, lecz w rewanżu będą zdecydowanym faworytem.

Ciekawie było również w pozostałych parach. Blisko odpadnięcia z rywalizacji są m.in. bułgarski Łudogorec Razgrad (bezbramkowy remis z Rijeką w pierwszym meczu), a także rumuński FCSB Bukareszt (porażka na wyjeździe 0:1 ze Skendiją Tetovo). Względnie spokojni o awans do trzeciej rundy mogą być natomiast zawodnicy Malmo FF (4:1 z RFS Ryga) oraz Red Bull Salzburg (4:1 z SK Brann).

Gol 16-latka uratował awans mistrza Kazachstanu. Kajrat jest już pewny udziału w fazie ligowej Ligi Konferencji

Starcie pomiędzy mistrzami Finlandii i Kazachstanu pozornie nie powinno przynieść zastrzyku emocji. Po pierwszym meczu obu ekip co nieco już wiedzieliśmy. Na dalekiej północy w pierwszym starciu lepszy okazał się KuPS Kuopio zwyciężając 2:0 nad Kajratem Ałmaty. Stanowiło to solidną zaliczkę przed rewanżowym meczem na niezwykle trudnym terenie, o czym niedawno przekonać się miała okazję Legia Warszawa.

Mecz w Kuopio był jednak zaledwie przedsmakiem emocji. Zawodnicy Kajrata Ałmaty przed swoją publicznością za wszelką cenę chcieli nie tylko odrobić straty, ale i awansować do kolejnej fazy rozgrywek. Najlepiej bez konieczności utraty dodatkowych sił w dogrywce, a tym bardziej bez zdawania się na szczęście w serii rzutów karnych.

Wyrównać stan dwumeczu Kazachom udało się już w pierwszych 30 minutach. W dziewiątej minucie strzałem z dystansu golkipera przyjezdnych pokonał zaledwie 16-letni Dastan Satpajew. Przed tym zawodnikiem rysuje się bardzo ciekawa przyszłość. Już teraz potwierdzony jest jego transfer do angielskiej Chelsea. Dojdzie do tego jednak dopiero latem przyszłego roku, gdy Satpajew skończy 18 lat.

Dwadzieścia minut po golu jednej z największych nadziei kazachskiego futbolu drugie trafienie dołożył Jorginho. Dla miejscowych kibiców nie był to koniec znakomitych wieści. Tuż przed przerwą Kajrat na prowadzenie w dwumeczu wyprowadził Walerij Gromyko.

Absolutna deklasacja. 21:1 w statystyce oddanych strzałów

Mistrz Finlandii po 45 minutach znajdował się w absolutnie beznadziejnej sytuacji. Z przewagi z pierwszego meczu nie pozostało nic, a na domiar złego, w drugiej połowie trzeba było dokonać przełomu, by pozostać w rywalizacji.

By jednak o tym myśleć, to trzeba wiedzieć, w jaki sposób zagrozić bramce przeciwnika. Zawodnikom KuPS Kuopio szło to tego dnia wyjątkowo opornie. Niech za dowód poświadczy statystyka strzałów zaczerpnięta z oficjalnej strony UEFA. Kajrat absolutnie zdominował przeciwnika, zwyciężając w statystyce oddanych strzałów aż 21:1.

Kajrat, wygrywając 3:0 w rewanżu, zapewnił sobie awans do trzeciej rundy. Ich następnym przeciwnikiem na tym etapie rozgrywek będzie najprawdopodobniej Slovan Bratysława. Mistrz Słowacji w pierwszym spotkaniu rozgromił 4:0 bośniacki HSK Zrinjski i wydaje się, że rewanż będzie w ich przypadku już tylko formalnością.

Faza ligowa Ligi Mistrzów dla Kazachów jest oczywiście marzeniem, lecz już teraz osiągnęli bardzo dużo. Kajrat, awansując po raz pierwszy w swojej historii do trzeciej rundy eliminacji Champions League, zapewnił sobie udział co najmniej w fazie ligowej Ligi Konferencji. W przypadku porażki w trzeciej rundzie drużyna ta trafi do fazy play off Ligi Europy. Liga Konferencji stanowi więc bufor bezpieczeństwa w przypadku porażek w dwóch nadchodzących dwumeczach.

