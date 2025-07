Kompletnie niespodziewanie nadeszło zwycięstwo Leylah Fernandez w WTA Waszyngton. Kanadyjka w tym roku w żadnym z wcześniejszych turniejów nie dotarła dalej, aniżeli do ćwierćfinału. W stolicy z USA wskoczyła jednak na wyższy poziom - ograła m.in. Jessicę Pegulę, czy Jelenę Rybakinę. W finale rozbiła 6:1, 6:2 Annę Kalinską i sięgnęła po prestiżowe trofeum.

Rywalizację Fernandez rozpoczęła od starcia w 1/64 z Mayą Joint, z którą dopiero co wygrała gładko 6:3, 6:3 w Waszyngtonie . Kanadyjka postrzegana była za wyraźną faworytkę, jednak rozpoczęła mecz od przegranego serwisu i 2:0 dla Australijki. Co prawda przełamała ją w trzecim gemie, ale w szóstym znów straciła podanie i zrobiło się 2:4. Nie udało jej się już odwrócić losów rywalizacji i poległa 4:6.

W całym secie wygrała tylko jednego, "honorowego" gema. Maya Joint potrzebowała niecałych 30 minut, żeby wygrać 6:1. Całe spotkanie zakończyło się brutalnym dla Kanadyjki wynikiem 4:6, 1:6. W centrum sensacyjnych wydarzeń w Montrealu znalazła się natomiast Polka - Marta Mrozińska, która sędziowała to spotkanie. Fernandez nie mogła mieć do niej jednak żadnych pretensji - we wtorek wygrała tenisistka zdecydowanie lepsza - Maya Joint.