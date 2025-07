Stoch zaskoczony po powrocie z Rosji. Zareagował najbogatszy Polak, zrobiło się głośno

Jan Kulczyk był nie tylko świetnym biznesmenem, ale też wielkim miłośnikiem sportu. Przedsiębiorca nie żałował pieniędzy i hojnie wspierał rodaków w walce na arenie międzynarodowej. Dużo dobrego zrobił on choćby dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jego firma przez mnóstwo lat pełniła funkcję sponsora strategicznego wspomnianej organizacji. Nie tylko jednak pieniądze sprawiły, że o zmarłym równą dekadę temu bydgoszczaninie do dziś mówi się w samych superlatywach.

Do historii przeszły sceny z 2014 roku. W Soczi "Biało-Czerwoni" zafundowali kibicom piękne wspomnienia. Najwięcej powodów do radości dał Kamil Stoch. Skoczek aż dwukrotnie sięgnął po złoty krążek, triumfując w rywalizacji na normalnej oraz dużej skoczni. Do grona mistrzów następnie dołączyli Zbigniew Bródka oraz Justyna Kowalczyk. Całej trójce organizatorzy przygotowali wyjątkowe medale. Zawierały one fragment meteorytu, który spadł w okolicach Czelabińska. Problem jednak w tym, że te z najcenniejszego kruszcu miały w sobie zaledwie pięć gramów złota.

Gdy tylko dowiedział się o tym Jan Kulczyk, musiał zareagować. Już po przybyciu bohaterów do kraju nad Wisłą przekazał im sztabki złota. "Wszyscy wiemy, jak bardzo zasłużyliście na owe brakujące 525 gramów złota" - przyznał na specjalnie zorganizowanej gali przez PKOl. "Ponad 3 miliardy ludzi na całym świecie oglądających ceremonię otwarcia igrzysk olimpijskich w Soczi, to prawie połowa ludności Ziemi. Wielu z nich właśnie dzięki wam dowiedziało się, że Polska to kraj mistrzów, dzielnych, wytrwałych i niepokonanych" - dodał, cytowany przez "forbes.pl".

Jan Kulczyk został bohaterem po igrzyskach w Soczi. Wystarczył jeden gest

Mistrzowie sprawiali wrażenie zaskoczonych, ale co najważniejsze szczęśliwych. Kto wie, być może wspomniane sztabki mają specjale miejsce w ich posiadłościach. Nie zmienia to jednak faktu, że miały one sporą wartość. W dniu ich przekazania pojedynczą sztabkę wyceniono na około 70 tysięcy złotych. Z opóźnieniem nagrodę dostała wtedy Justyna Kowalczyk. Biegaczka narciarska nie pojawiła się na wydarzeniu z powodu choroby. "Myślę, że takie byłoby życzenie wszystkich kibiców. Naszym złotym medalistom to się po prostu należy. Są przecież na wagę złota" - przyznał na zakończenie Jan Kulczyk.

Nie był to pierwszy raz, kiedy biznesmen zaimponował sportowemu środowisku. Wcześniej odkupił on na przykład brązowy medal Zofii Noceti-Klepackiej z Londynu. Zawodniczka krążek wystawiła na aukcję charytatywną. Przedsiębiorca po jej wygraniu zwrócił następnie cenny przedmiot do rąk pierwotnej właścicielki.

Uśmiechnięty Kamil Stoch: Weekend wlał wiele nadziei. WIDEO InteriaSport.pl INTERIA.TV

Jan Kulczyk Andrzej Iwanczuk Reporter

Kamil Stoch Foto Olimpik/NurPhoto) (Photo by Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - FABRICE COFFRINI / AFP AFP

Justyna Kowalczyk-Tekieli Artur Szczepanski/REPORTER East News