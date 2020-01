Ciężko pobity Nikaraguańczyk Ricardo Mayorga (32-12-1, 26 KO) wylądował w szpitalu. Były mistrz świata wagi półśredniej i junior średniej został poturbowany przez nieznanych sprawców w swojej ojczyźnie.

Sławny "El Matador" odzyskuje siły po ciężkim pobiciu przez grupę nieznanych napastników w rodzinnym mieście Managua. Ciosy były na tyle mocne, a napastnicy na tyle brutalni, że doszło do kilku złamań.

Mayorga po śniadaniu poszedł na zakupy. Gdy wracał, napastnicy chcieli go okraść. Pięściarz nie zamierzał łatwo oddać majątku, co przypłacił ciężkim pobiciem. Najpierw został uderzony jakimś przedmiotem w głowę, a potem stracił kontrolę nad "walką". Napastnicy pozostawili go nieprzytomnego na ulicy. Ukradli mu zegarek, telefon, dokumenty, gotówkę, a nawet ubrania. Na szczęście zdrowie pięściarza nie ucierpiało bardzo mocno i po obserwacji Ricardo został wypuszczony do domu.