Jutro odbędzie się już czwarta gala Polsat Boxing Promotions. Na ringu w Warszawie zaprezentują się utalentowani zawodnicy grupy.



W walce wieczoru wystąpi Radomir Obruśniak. Będzie mierzył się z Carilem Herrerą. W stawce ich pojedynku znalazł się pas międzynarodowego mistrza Polski w kategorii superpiórkowej.



Polak wygrał pierwsze, symboliczne starcie, które odbyło się na wadze. Okazał się bowiem odrobinę cięższy od rywala.



Wrażenie robi za to waga niepokonanego Marcina Siwego. Pięściarz wagi ciężkiej waży ponad 112 kg. Jego rywal waży dużo mniej. Do 100 kg zabrało mu prawie pięciu kilogramów.



To nie jedyne emocjonujące walki na gali Polsat Boxing Promotions 4 w Warszawie. Ciekawie zapowiadają się też walki Kewina Gibasa i Kubańczyka Osleysa Iglesiasa.



Polsat Boxing Promotions 4. Wyniki ważenia:

58,9 kg: Radomir Obruśniak (58,78) - Caril Herrera (58,48) - o pas międzynarodowego mistrza Polski w wadze superpiórkowej

+90,7 kg: Marcin Siwy (112,6) - Adnan Deronja (95,65)

79,4 kg: Osleys Iglesias (77,7) - Rafael Sosa Pintos (77,4)

66,7 kg: Kewin Gibas (66,35) - Ondrej Schilder (66,6)

76,2 kg: Miłosz Grabowski (76,6) - Denis Makowski (0-1)

69,3 kg: Gracjan Królikowski (67,9) - Damian Uspiński (69,3)

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Radomir Obruśniak to bohater walki wieczoru sobotniej gali Polsat Boxing Promotions. WIDEO Polsat Sport

Gdzie obejrzeć galę Polsat Boxing Promotions 4?

Transmisja gali Polsat Boxing Promotions 4 rozpocznie się w sobotę od 19 na Polsacie Sport Fight. Wydarzenie będzie można oglądać także na innych sportowych kanałach Polsatu, w Super Polsacie oraz w usłudze Polsat Box GO.



Od 19:00 do 20:00 - Polsat Sport Fight (studio i dwie walki)

Od ok. 19:30 do ok. 20:18 - także Polsat Sport

Od 20:00 do końca - Super Polsat

Od ok. 20:20 do końca - także Polsat Sport Extra

MP