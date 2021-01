Joe Joyce: Pokonam Usyka przed czasem

Joe Joyce (12-0, 11 KO) jest przekonany, że wziąłby udany rewanż na Aleksandrze Usyku (18-0, 13 KO) za porażkę w lidze WSB i dziś, na zasadach boksu zawodowego, zastopowałby ukraińskiego technika.

Teraz w stawce ich walki byłby prawdopodobnie pas federacji WBO w wersji tymczasowej oraz zapewnienie o walce z lepszym z dwójki Fury vs Joshua.

- Usyk pokonał mnie, kiedy byłem jeszcze "zielony". Pojedynek trwał pięć rund i końcówka była już równa. A tu mielibyśmy przecież dwanaście rund. Dziś umiem zresztą dużo więcej, no i rękawice w boksie zawodowym są zupełnie inne. Poza tym do takiej potyczki będę miał najlepszy obóz w życiu i najlepszych sparingpartnerów, którzy przygotują mnie pod kątem mańkuta. Będę gotowy na taką walkę. Chisora dał Usykowi świetną potyczkę, a ja przecież jestem jeszcze większy niż Dereck i mam lepsze nogi niż on. Mam więcej narzędzi, żeby pokonać Ukraińca. Wierzę, że pokonałbym dziś Usyka przed czasem. Wygram to przez nokaut - stwierdził panujący mistrz Europy wagi ciężkiej.

