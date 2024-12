Głośno o przyszłości Tysona Fury'ego. Aż nie chce się wierzyć, poruszenie gwarantowane

Dwie walki z Ołeksandrem Usykiem nie potoczyły się po myśli Tysona Fury'ego. Choć były mistrz świata twierdzi, że w obu starciach był lepszy od reprezentanta Ukrainy i pokonał go, to w jego wizji nie ma zbyt wiele prawdy. Po drugiej porażce z Usykiem zaczęto zastanawiać się, co dalej z Anglikiem. Sam pięściarz wypowiadał się tajemniczo. Tymczasem inny były mistrz świata jest przekonany, że niebawem dojdzie do hitu z udziałem Fury'ego.