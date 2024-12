Wyjątkowy gest Usyka przed walką. Polak wszystko powiedział, zaskakujący podarunek

Na miejscu akcji wraz z Ołeksandrem Usykiem był choćby występujący jako Polak na arenie międzynarodowej Fiodor Czerkaszyn. Pięściarz udzielił wywiadu Przeglądowi Sportowemu Onet. Jego słowa tylko potwierdzają jak wielką postacią jest 37-latek. Co najważniejsze wciąż pozostaje on skromnym i przede wszystkim dobrym człowiekiem. "Ufa swoim. No i robi im dużo prezentów. Jeszcze przed walką kupił każdemu w zespole Rolexa . Kucharzowi podarował samochód. To dobra dusza i inteligentny facet" - przekazał reprezentant naszego kraju.

Ołeksandr Usyk często odwiedza Polskę. W tym mieście można go spotkać

Co ciekawe, mistrz świata wagi ciężkiej bardzo często bywa w Polsce. Ostatnio opuścił jedno z lotnisk w nie najlepszym humorze po tym, gdy został zatrzymany, ale raczej ten incydent nie zniechęci pięściarza do kolejnych wizyt. "Ostatnio był na meczu piłkarskim, przyjeżdża też na badania do Kuby (Chyckiego - dop.red.). Całe poprzednie lato spędziliśmy koło Karpacza. Bardzo dużo rozumie po polsku, sam też próbował zagadywać. Pytałeś, jaki jest. No właśnie taki otwarty i za to go ludzie lubią. Sam wyszedł z biedy i docenia to, co ma. I, co też ważne, on sam lubi ludzi" - stwierdził Fiodor Czerkaszyn.