Po raz drugi w ostatnim półroczy bokserski świat wstrzymał oddech. Wszystko za sprawą rewanżu Ołeksandr Usyk - Tyson Fury . Panowie w ringu spotkali się pierwszy raz w maju i wówczas reprezentant Ukrainy wygrał niejednogłośną decyzją sędziów. Drugi pojedynek w Rijadzie miał rozwiać wszelkie wątpliwości, co do panowania w kategorii ciężkiej. Faworytem ponownie był Usyk, ale Fury odgrażał się, że jest zdecydowanie lepiej przygotowany niż pół roku temu.

Rywal Usyka żąda rewanżu. Sceny po walce Usyk - Fury 2

Przewaga Usyka w drugiej części starcia odbiła się na kartach punktowych. Jednomyślność sędziów była tym razem nie do podważenia i cała trójka wskazała na zwycięstwo reprezentanta Ukrainy 116-112, co niektórzy odebrali jako zaskakującą przewagę Usyka. Tuż po pojedynku mistrz świata został zapytany przez dziennikarza, czy werdykt jest słuszny. "Nie wiem, czy punktacja była sprawiedliwa. Ja jestem sportowcem, oni sędziami. Ja robię to, co do mnie należy. Wygrałem i to się liczy" - odpowiedział Usyk.