Już 17 stycznia Ołeksander Usyk wkroczy w 38. rok życia . I nie da się ukryć, że dla pięściarza z jego walorami, który najbardziej bazuje na "silniku", czyli motoryce, spektakularnej intensywności walki i świetnej ruchliwości, upływający czas jest dodatkowym zagrożeniem. Najdłużej rzecz jasna pozostaje przy pięściarzach walor siły, ale moc uderzeń Usyka w wadze ciężkiej nie jest najbardziej imponująca. Jego potęgą jest "cardio" i kumulacja , a więc wracamy do tego, co jako pierwsze każdy człowiek traci z wiekiem.

Ołeksandr Usyk ogłasza ws. końca kariery. Definitywna decyzja

Rzecz w tym, że Usyk nie jest takim samym człowiekiem, jak wielu z nas . To tytan pracy, o którym wielu kolegów po fachu, goszczących na jego obozach sparingowych, mówi jednym głosem: on pracuje jak zaprogramowany cyborg . Mówili to choćby Mariusz Wach , który już parokrotnie gościł u Ukraińca na sparingach, a także jego rodak, boksujący także pod polską flagą Fiodor Czerkaszyn . Usyk zdaje sobie sprawę z upływającego czasu, dlatego cały czas podnosi swoje limity i progi organizmu, aby ze wszystkich sił utrzymać potęgę swojego boksu.

- Chcę zadedykować to zwycięstwo mojej matce Nadii Piwtriwnej i wszystkim matkom Ukrainy - powiedział pięściarz, dla którego była to siódma walka w wadze ciężkiej i czwarta obrona tytułu mistrzowskiego w tej dywizji. Dodał także, że właściwie nie miał wyjścia, jak w ringu w starciu z Furym pójść w ślady swoich... pociech. - Dzisiaj jest dla mnie ważny dzień, bo moi synowie również wygrali swoje pojedynki w judo. Powiedzieli mi: "tato, ty będziesz następny". Odpowiedziałem: "w porządku"

W tej chwili najbardziej spektakularny plan zakłada drugie starcie Usyka z Danielem Duboisem. Mimo tego, że już raz pokonał Brytyjczyka na gali we Wrocławiu , to stracił na jego rzecz jeden z czterech prestiżowych pasów IBF. A zatem to byłaby ogromna szansa dla Ukraińca, aby na powrót stał się zunifikowanym mistrzem świata wszechwag. Tu już tylko potrzebne są kontrakty, bo obaj pięściarze zaraz po pojedynku, gdy "DDD" wszedł do ringu, zapewnili, że chcą tego starcia . Czyżby dopiero po takiej walce Usyk miał zamiar zakończyć karierę?