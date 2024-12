W rewanżu oglądaliśmy Tysona Fury'ego , który przygotował swoją najlepszą wersję. Brytyjski kolos wagi ciężkiej już był mistrzem świata wszechwag i ponownie pragnął rozsiąść się na tronie wagi ciężkiej. Dosłownie, bo pamiętamy wielkie show "Króla Cyganów", gdy przejmował panowanie po Władimirze Kliczce i, w stylu wielkiego showmana, widzieliśmy go wyposażonego we wszystkie monarsze insygnia.

Usyk komplementuje Fury'ego, ale w pewnej chwili zadał mu "cios"

- Usyk nie jest na liście moich rywali. To "no-name" (anonim, nikt go nie zna - przyp.), dla mnie nikt interesujący i nie pozwala zarabiać pieniędzy. Więc o co miałbym chcieć z nim walczyć? Ten obcokrajowiec nie mówi dobrze po angielsku i tak naprawdę on nikogo nie interesuje - z poczuciem absolutnej wyższości reagował Brytyjczyk. A dzisiaj, na przestrzeni zaledwie siedmiu miesięcy, jest już po dwóch porażkach z tym "mikrusem".