Potwierdziło się ws. Usyka tuż przed walką z Furym. O tym głośno się nie mówi, jest nagranie

Długo próbowano doprowadzić do unifikacji pasów mistrzowskich w wadze ciężkiej. Gdy tylko pojawiały się plotki o możliwym starciu Ołeksandra Usyka z Tysonem Furym, fani z wypiekami na twarzy śledzili informacje z tym związane. Obozy obu zawodników przez wiele miesięcy nie mogły dojść do porozumienia, walka odwlekana była w czasie, ale w końcu w maju tego roku Usyk i Fury spotkali się w ringu. I była to walka kapitalna.

Reklama