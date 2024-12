Kontrowersje po walce Usyk - Fury. Promotorowi puściły nerwy. "To niemożliwe"

- Jak Tyson mógł wygrać tylko cztery rundy w tej walce? To niemożliwe. Na kartach sędziowskich wszyscy dali mu cztery rundy. Co ciekawe, każdy sędzia dawał różne rundy Fury'emu - powiedział poirytowany szef Queensberry Promotions. - Oczywiście, że wygraliśmy tę walkę - dodał.

Następnie dziennikarz zapytał się wprost, czy to koniec kariery 36-letniego Brytyjczyka, czy może jeszcze zobaczymy go w ringu. - Nie wiem, czy zobaczymy Tysona ponownie w ringu. Wszystko zależy od niego, na razie jest za wcześnie na takie deklaracje, bo dopiero skończyła się walka i emocje sięgają zenitu - skwitował.

- Cztery rundy do ośmiu to jakieś szaleństwo, wpadłem w szał i nie rozumiem tego. Jestem ogromnie rozczarowany. Fury naprawdę kontrolował walkę i boksował niezwykle dobrze. Przez większość walki spychał Usyka do boksowania na wstecznym. No niestety jest jak jest - zakończył 72-letni biznesmen.